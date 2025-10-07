自由電子報
娛樂 最新消息

穿萬元名牌靴花蓮鏟土挨轟 網紅妍安親上火線回應

正妹網紅妍安被質疑到花蓮鏟淤泥腳穿要價上萬元名牌鞋，且鞋子沒淤泥。（翻攝自IG）正妹網紅妍安被質疑到花蓮鏟淤泥腳穿要價上萬元名牌鞋，且鞋子沒淤泥。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮縣光復鄉災後重建仍在持續中，大批鏟子超人湧入幫忙清淤泥，正妹網紅妍安IG有55萬粉絲追蹤，近日也加入鏟子超人行列，卻被質疑蹭熱度擺拍，因她到當地時腳上靴子被翻出是要價上萬元名牌鞋，且她身上沒淤泥。

對此，妍安今（6）日透過限時動態回應外界質疑，她說自己到花蓮的目的真的只是單純想幫忙。

妍安請大家不要以幾張照片斷章取義，她說：「我有幾度真的要下下水道去清泥，因為角度問題真的太難挖，被阻止了，我後來也有想到我過幾天有重要拍攝，如果因為我一個人受傷導致延後拍攝，會影響到的不只我自己而是團隊所有人，所以我改用別的方式來鏟泥，可能才導致衣服沒有這麼髒。」

至於穿名牌靴，妍安強調沒有別的意思，「其實…這對我來說就只是身外之物，我覺得它夠高筒也好走，不會讓淤泥影響我行動就穿了。」並表示自己其實只在一開始狀態好的時候拍照，到後來也是忙得很狼狽，「我知道我一個人能做的不多，但我希望我也可以有些作為，盡到微薄之力。如果要說我有什麼目的性，我的出發點非常簡單，我想幫忙！不管是能讓更多人重視這個議題還是一種使命感，我覺得我必須去做！」

