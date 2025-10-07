自由電子報
娛樂 電視

配料出運啦！日本泡麵推周邊 「謎肉」爆紅成主角

Makoto分享日本的獵奇產品。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）Makoto分享日本的獵奇產品。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕郭彥均、莎莎主持的八大《WTO姐妹會》，日前討論「這款獵奇商品超熱賣」，節目一開始，莎莎就點名來自日本的Makoto，「獵奇東西最多的，應該是日本吧」，語畢哄堂大笑，Makoto隨後也介紹一款泡麵的「謎肉」。

日本泡麵廠商推出尺寸超大的托特包。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）日本泡麵廠商推出尺寸超大的托特包。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

日本泡麵廠商推出泡麵造型的拖把。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）日本泡麵廠商推出泡麵造型的拖把。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

Makoto分享，日本有一家泡麵廠商，周邊商品越做越多元，除了相當巨大的托特包，還有泡麵造型的拖把，最令人驚訝的是，連配料裡面的小肉塊，也能量身推出商品。

Makoto介紹「謎肉」。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）Makoto介紹「謎肉」。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

謎肉專屬商品，搖身變主角。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）謎肉專屬商品，搖身變主角。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

起初，民眾對於這款成分不明的肉塊，暱稱為「謎肉」，怎料，泡麵廠商腦洞大開，2016年在網路公開謎肉的成分，其實就是用豬肉與大豆混合製成、再凝固的加工食品。更厲害的是，泡麵廠商直接將「謎肉」升格為官方名稱，並推出相關產品，將謎肉單獨包裝販售，有些民眾還會把謎肉加入白飯中，變成謎肉炊飯。現場來賓都大讚日本的行銷能力，能讓不起眼的小東西，一秒變成主角。

