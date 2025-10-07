此生不當中國人！ 主播王顯瑜首發聲：不會再去這國家

王顯瑜近日播報新聞原本站在中國（上圖），火速跑到台灣（下圖）並說：「此生不當中國人。」（紅圈處）影片被瘋傳。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕鏡電視主播王顯瑜近日在節目《全球聊天室》分析美中印太防衛據點，畫面出現中國、台灣地圖，站在中國位置的他趕緊從中國走到台灣並說：「站過來，此生不當中國人。」影片在網路瘋傳，讓王顯瑜瞬間成為焦點。

王顯瑜6日在臉書首發聲，他說在節目上脫口「此生不當中國人」，並且迅速從原本站的中國國土上移動到台灣來，有人可能誤以為他仇視中國人，或是看不起對面那個國家的人民，王顯瑜強調並非如此。

他表示曾在北京、上海、和湖南住過一段時間，也在旅遊時造訪過四川、山東等地。（翻攝自王顯瑜臉書）

他說：「我曾經在北京、上海、和湖南住過一段時間，也在旅遊時造訪過四川、山東等省分，我在中國認識了許多好朋友，他們有的很海派，有的很可愛；有的講話很幽默，有的看我的眼神總是含情脈脈，我喜歡這些中國朋友，但我此生無法認同中國共產黨，也完全不想被這個獨裁而恐怖的政權統治。」

王顯瑜重申喜歡自己的器官，「我喜歡言論自由，希望不要被剝奪，只要習近平還是中國總書記，只要共產黨依舊集權而獨裁，只要中國人還是只能在廁所的門上偷偷寫下反抗標語，我就不想跟這個政權有任何瓜葛，就是此生不當中國人。」並稱此生不會再去這國家。

王顯瑜臉書全文

最近有許多新朋友

透過我主持節目時的一段話認識了我

在《全球聊天室》這個國際新聞節目中

我說出「此生不當中國人」

並且速速從原本站的中國國土上

移動到台灣來

有人可能因此誤以為我仇視中國人

或是我看不起對面那個國家的人民

我想強調的是 並非如此

我曾經在北京、上海、和湖南住過一段時間

也在旅遊時造訪過四川、山東等省分

我在中國認識了許多好朋友

他們有的很海派

有的很可愛；

有的講話很幽默

有的看我的眼神總是含情脈脈

我喜歡這些中國朋友

但我此生無法認同中國共產黨

也完全不想被這個獨裁而恐怖的政權統治

我喜歡我的器官 可以的話我希望留著謝謝

我喜歡言論自由 可以的話我也希望這不要被剝奪

所以 容我趁這個機會小小補充一下

只要習維尼還是總書記、

只要共產黨依舊集權而獨裁、

只要中國人還是只能在廁所的門上

偷偷寫下反抗標語

我就不想跟這個政權有任何瓜葛

是謂「此生不當中國人」

但有很多中國人是很可愛的

尤其我要特別感謝前幾年我去北京的時候

帶我逛紫禁城、圓明園、

以及請我吃烤鴨的好捧油

吉諾愛你們

下次你們來台灣的時候 換我請你們

因為我此生大概不會再去你們國家了

