（獨家）秦楊花蓮救災！台派網紅直擊「劉文聰發綠豆湯」致敬鏟子超人

台派網紅Debbie挺身前往花蓮救災，恰巧直擊秦楊（圖）在發放綠豆湯致敬「鏟子超人」。（「Debbie」@hyppa89授權提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台派網紅」Debbie昨（7日）挺進花蓮災區巧遇曾在《台灣霹靂火》中飾演「劉文聰」的秦楊。當時，秦楊站在發財車上手持大聲公熱心發送綠豆湯，對著現場志工們高喊「謝謝鏟子超人！」Debbie則直擊目送，激動致謝「文聰掰掰！文聰掰掰！謝謝秦楊大哥！」畫面成為此役最動人的象徵。

Debbie與父親的溫馨互動展現超高人氣，就連「金曲歌后」曹雅雯也淪陷成為粉絲，眼見花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，災後第13天仍滿目瘡痍，身為台派網紅的她親赴災區投入鏟泥行動。Debbie向本報獨家披露自己恰巧目擊秦楊現身前線，當時秦楊站在發財車上發送綠豆湯、手持大聲公向所有志工們致敬「謝謝鏟子超人！」現場的諸位也紛紛揮手回應，氣氛既熱血又感人，也讓人想起他在劇中飾演「劉文聰」的義氣形象，如今在現實世界裡再次詮釋「正港的台灣漢子」。

請繼續往下閱讀...

Debbie化身鏟子超人馳援花蓮救災。（「Debbie」@hyppa89授權提供）

Debbie動情透露，當秦楊結束分送綠豆湯準備離去之際，自己也情不自禁喊出「文聰掰掰！文聰掰掰！謝謝秦楊大哥！」全場更瞬間報以掌聲與笑聲。此次，Debbie挺進花蓮馳援救災，以及秦楊發送綠豆湯與志工互動，儼然成為「最感人的救災片段」，同時也象徵災區混亂中的一抹人情暖意，更讓外界再次見證演藝圈、網紅界的真誠與行動力。

網友們看見影片後也紛紛激讚，「文聰哥從戲裡演到現實！」、「秦楊太暖，這才是真台灣精神！」、「謝謝鏟子超人、謝謝每一位前線英雄！」由衷感謝Debbie親自記錄災區實況，讓外界看見網紅、藝人與志工們並肩作戰的景象，目睹台灣最真實的畫面，沒有舞台、沒有劇本，只有人與人之間的溫度，在無數汗水與泥濘中，「鏟子超人」也成為成為這場救災行動的最佳註腳。

（「Debbie」@hyppa授權影片）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法