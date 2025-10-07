自由電子報
娛樂 電影

《鬼滅之刃》飆破8億穩坐全台年冠！超車《鐵達尼號》登影史第5名

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台票房再創高峰！隨著中秋連假結束，正式突破台幣8億元大關，除了穩坐2025年全台年度票房冠軍，更一舉超越《鐵達尼號》的台幣7.98億（不計算通膨），登上台灣影史票房第5名。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台票房突破台幣8億元。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台票房突破台幣8億元。（木棉花提供）

該片還沒上映就登上台灣影史預售票房冠軍，上映後更接連創下多項紀錄，包括2025年首日票房冠軍、台灣影史動畫電影首週末票房冠軍、台灣影史動畫電影票房冠軍、台灣影史日本電影票房冠軍；票房突破台幣1億、2億、3億、4億、5億及6億的速度，都是在台上映動畫電影最速紀錄，目前已是台灣影史首部賣破台幣7億及8億的動畫電影。

電影於北美賣破1.24億美金（約台幣37.82億元），穩坐北美影史日本動畫票房冠軍，全球票房則突破6.33億美金（約台幣193.06億元），成為今年全球票房第6名，同時也是全球影史最賣座日本動畫。日本本土目前推估累積票房已破358.38億日圓（約2.4億美金、台幣71.67億元），穩坐2025年日本年度票房冠軍。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》本週再推出第十週特典。（翻攝自IG）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》本週再推出第十週特典。（翻攝自IG）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》持續在台上映中，本週將推出第十週特典，購買10月10至16日期間的電影票（不分版本）乙張，可於10月10日影城營業日起至原購票影城兌換「電影主視覺」A3海報乙份，詳情請洽Muse木棉花粉絲專頁及各大上映戲院、影城。

