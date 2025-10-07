自由電子報
娛樂 最新消息

台灣之光！網紅出征泰國跨性別選美大賽 奪下名次感動發聲了

愛里今年在跨性別選美比賽得到第四名。（翻攝自臉書）愛里今年在跨性別選美比賽得到第四名。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅愛里2017年動變性手術，如願成為女兒身，昨天她在臉書透露，今年再度參加國際跨性別選美大賽，拿到了第四名，她雖仍有遺憾，但也肯定自己，「一路跌跌撞撞到今天，我已經走得，比自己想像得還要遠了」。

愛里今年在跨性別選美比賽得到第四名。（翻攝自臉書）愛里今年在跨性別選美比賽得到第四名。（翻攝自臉書）

愛里三年前就曾代表台灣參加跨性別選美比賽，不過卻因為穿上國旗裝禮服，被酸民訕笑禮服「醜」，不過當時她不受影響。昨天她也寫道：「三年前，我說要拿下台灣第一個跨性別選美冠軍，想讓社會重新看見跨性別——也能是溫柔、堅強、閃亮的存在。如今三年過去了，結果卻不是冠軍。」

愛里今年在跨性別選美比賽得到第四名。（翻攝自臉書）愛里今年在跨性別選美比賽得到第四名。（翻攝自臉書）

她坦言心裡真的還是會遺憾，沒能實現當初的承諾，「但我知道這一次我輸得心服口服，因為她們真的都很優秀。」她透露一年前獨自拖著行李到泰國發展事業，也自豪現在腳上的繭變厚了，「不是因為走得艱難，而是因為我習慣站在光裡。」已學會穿著高跟鞋不再低頭，在舞台上跳出屬於自己的故事。

愛里今年在跨性別選美比賽得到第四名。（翻攝自臉書）愛里今年在跨性別選美比賽得到第四名。（翻攝自臉書）

雖然這次沒能奪冠，不過網友們都湧入為她打氣：「第四名也好厲害說」、「不！你早就是冠軍了」、「代表台灣去參加比賽讓大家認識台灣已經很棒了」，鼓勵她繼續朝著自己的目標前進。

點圖放大body

