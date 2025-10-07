行走的CD是她！最美星二代不藏了 親揭李翊君最大遺憾

〔記者陽昕翰／台北報導〕「傳唱天后」李翊君出道38年，上週六首度登上台北小巨蛋舉辦演唱會。同樣是歌手的寶貝女兒香奈兒，昨晚社群上感性發文，動情分享多年來見證媽媽努力圓夢的心聲。

李翊君出道38年，首度登上台北小巨蛋舉辦演唱會。（記者王文麟攝）

香奈兒表示：「大概六、七年前，她曾經跟我說過，『我很遺憾，我覺得我這輩子是唱不進小巨蛋了。』」因此當「小巨蛋」三個字出現在行事曆時，她比任何人都替媽媽感到開心，「自己口中曾經不可能的任務，她做到了，而且做得很好、超好，做得比誰都好！」

香奈兒坦言，演唱會沒有華麗的舞台與酷炫特效，但這正是她最喜歡的形式，「就是一個實力派、超能唱、超會唱的歌手。」她強調，這並非因為母女關係才誇讚，而是因為「她真的太屌了！」

香奈兒與媽媽李翊君（左）。（資料照，記者陳逸寬攝）

李翊君的精湛唱功，讓女兒猛誇：「從頭到尾開全麥，音準、情緒、起承轉合都掌握得剛剛好，根本是行走的CD！」

香奈兒透露，唯一的小遺憾，是全程忙著感動，忘了拍合照，「好啦，應該就是註定還會有下次，所以下次一定要記得拍照餒！」

對於女兒這番愛的告白，李翊君也感動轉發，直言：「女兒的po文，真的讓我好感動 ，真的長大了！」

