娛樂 最新消息

楓葉姐姐厲害了！最美嫦娥中秋節飆唱陳小雲台語神曲

楓葉姐姐直播又出招，古裝扮相曝光。（翻攝IG）楓葉姐姐直播又出招，古裝扮相曝光。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國抖音女團「SK月亮湖217」的C位成員「楓葉姐姐」近來人氣飆升，昨天適逢中秋節，「楓葉姐姐」應景以古裝造型直播，率領團員熱舞開播，被封為是「最美嫦娥」，只見她頭戴華麗厚重的頭飾登場，讓網友忍不住驚呼：「頭上的東西有十斤重吧！待會要怎麼跳舞？」

楓葉姐姐被誇讚是最美嫦娥。（翻攝IG）楓葉姐姐被誇讚是最美嫦娥。（翻攝IG）

「楓葉姐姐」以甜美外貌與火辣身材爆紅，被粉絲封為「直播女神」，外型更被讚激似韓國女團成員Karina。特別的是，「楓葉姐姐」在中秋節直播時，還挑戰演唱台語天后陳小雲的經典夯曲《愛情的騙子我問你》，讓粉絲又驚又喜，直呼：「太厲害了」，認為這首歌很搭，沒想到她竟然挑戰了台語歌曲。

「楓葉姐姐」因為直播爆紅，除了素顏樣貌曝光掀起話題，就連年紀也令人好奇，她目前沒有公開具體年齡，僅鬆口自己是在西元2000年後出生的，代表她年紀不超過25歲。

點圖放大body

