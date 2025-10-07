（專訪）曾沛慈挑戰喜劇「開關被打開」 叩關金鐘戲后：很看好別人

曾沛慈給人傻大姐的印象。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／專訪〕曾沛慈以影集《太太太厲害》叩關金鐘60戲劇節目女主角獎，她開心又難以置信，笑說：「有很多厲害的演員，我很看好別人，沒有去想自己。」得知喜訊覺得很不真實，但也忍不住自誇：「哎唷！我真是幹得不錯。」

曾沛慈飾演的「鄭美惠」是一名性格鮮明、又鬧又真實的家庭主婦，她笑說：「我其實有點擔心這角色太鬧了，會不會不被評審青睞？」沒想到反而憑這樣的角色脫穎而出，「我真的沒想過會入圍」，她形容，《太太太厲害》這個劇名簡直是「神來一筆」，「因為只要念到入圍的有『太太太厲害曾沛慈』，聽起來就像順便被誇獎一次，講起來很Chill」。

請繼續往下閱讀...

曾沛慈對得獎有慾望，盼從夾縫透出一點光。（記者胡舜翔攝）

曾沛慈坦言，《太太太厲害》讓她重新發現表演的樂趣，「雖然拍喜劇很難，但我在演鄭美惠的時候真的很開心。殺青那一刻，我覺得自己好像又被打開一個開關。我以前都不太敢稱自己是『會演戲的人』，但演完這個角色，我終於能說真的有跟角色一起活過」。

對曾沛慈而言，這次入圍不只是肯定，更希望能喚起觀眾對她演員身分的記憶，她說：「大家這兩年比較知道我在唱歌，但我其實也很想繼續演戲，還有很多不同類型的角色想挑戰。」

曾沛慈11月8日於北流舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會。（記者胡舜翔攝）

曾沛慈以《太太太厲害》入圍金鐘60戲劇節目女主角獎。（記者胡舜翔攝）

得知入圍消息時，曾沛慈身邊唯一的人就是老公，她回憶道：「那時候我拿著手機說『欸！我入圍金鐘了』，他完全沒驚訝到，只是淡淡說『我早就知道妳可以啊，妳每天都很棒』。」那句話讓她超感動：「他真的給我很多好的情緒價值。」

談起夫妻相處，曾沛慈形容與老公是「互補型」的搭檔，「他其實不太干涉我的工作，但我喜歡問他意見，他會客觀給建議，是最懂我的人」，笑說有時老公也會故意鬧她，說一些過於現實、讓她想翻白眼的話，「我就會說『可不可以用鼓勵代替？』，我們相輔相成，不能讓他覺得我太聽話，還是要保有一點小叛逆，日子會比較有趣一點」。

曾沛慈希望能喚起觀眾對她演員身分的記憶。（記者胡舜翔攝）

曾沛慈給人幽默風趣的印象，她聽了直喊：「我覺得你們都誤會我了，你們不認識以前的曾沛慈。大家都以為我天生開朗，其實以前講話超小聲，不太敢跟人打招呼」，自招大學時期曾懷疑自己有憂鬱症，還跑去醫院掛號檢查，「醫生說我很棒、有病識感，但那時候真的很不快樂」，直到參加歌唱比賽、進演藝圈拍戲，她才慢慢學會放鬆，「應該是35歲之後吧，開始變油條、社會化了，才比較喜歡自己，也敢講話了，人生找到一個平衡」。

曾沛慈在《太太太厲害》飾演一本正經當特務，卻常常成為搞笑擔當。（鹿路電影提供）

提到學生時期，曾沛慈笑著回憶：「我以前超怪！超ㄎㄧㄤ，覺得我『怪的有趣』，大學同學叫我『傻妹』。」大學時期在廁所遇到班上打扮很漂亮的女生，「我看到她們站在鏡子前撥弄頭髮，心裡有種『哇！這幾個人看起來真是距離感超重的啊』，結果她們跟我打招呼，我居然回了一句『Hi』立刻拔腿跑走。」她形容自己那時候「有點社恐、又傻大姐」，但就是這份真性情，成就了她今日的喜劇靈魂，「我以前真的不懂得怎麼當『藝人』，但現在覺得人生的每個階段都在教我放鬆、學會肯定自己」。

曾佩慈在《太太太厲害》飾演嫁到漁村的發明家「鄭美惠」。（鹿路電影提供）

曾沛慈不是「多產型演員」，大約1、2年拍一部戲，「因為要兼顧唱歌，有時真的要取捨。今年剛好發片，真的很忙，有看到很想演的劇本，但時間撞期，只能忍痛推掉，因為我沒有把握兩邊都能做好，人生就是取捨」。雖然典禮當天她因與海外工作撞期無法到場，但她笑說內心會「遙控參加」，「我心一定在現場，也會祈禱能有最好的安排。」被問到有沒有信心得獎，她沉思幾秒笑說：「信心不知道，但有慾望，希望可以從夾縫透出一點光。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法