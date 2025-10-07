自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（金鐘專訪）曾沛慈崩潰時刻曝光 被嫌走路難看...重拍30次：想從世界消失

曾沛慈拍完《太太太厲害》找到對表演的熱情。（記者胡舜翔攝）曾沛慈拍完《太太太厲害》找到對表演的熱情。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／專訪〕曾沛慈曾以《我們與惡的距離》奪下金鐘54戲劇節目女配角獎，暌違6年再以《太太太厲害》叩關金鐘60戲劇節目女主角獎。這次的入圍，對她而言不只是肯定，而是讓她找到對表演的熱情，「拍戲過程雖然累，但覺得開關被打開了，也學會肯定自己，我不再說自己不會演戲，我真的和角色一起活出最精彩的模樣」。

曾沛慈以《太太太厲害》入圍金鐘60戲劇節目女主角獎。（記者胡舜翔攝）曾沛慈以《太太太厲害》入圍金鐘60戲劇節目女主角獎。（記者胡舜翔攝）

曾沛慈談到，2019年憑《我們與惡的距離》奪下女配角獎時，她其實沒能真正享受得獎的喜悅，「那時覺得不真實，沒辦法輕鬆的面對肯定」，直到拍完《太太太厲害》，她才感受到真正快樂的表演狀態，「這次是真的開心、自在、滿足，殺青後覺得自己被打開、變亮了。」

曾沛慈在《太太太厲害》有許多逗趣橋段。（鹿路電影提供）曾沛慈在《太太太厲害》有許多逗趣橋段。（鹿路電影提供）

戲裡的角色「鄭美惠」是典型的E人（外向型），但曾沛慈自曝：「我越來越I人（內向型），我可以整天不出門，在家很舒服，如果連續三天有約，我到第三天就會想把約取消，想躺在家裡沙發上追劇。」她說自己需要大量的安靜時間，「這行要聽太多聲音，有時越忙好像越需要靜下來」。然而，拍這部戲期間，卻意外讓她在笑鬧中重新找到熱情，「喜劇太跳脫了，『鄭美惠』是我演戲到現在最難演的角色，哭戲我不怕，我就怕搞笑，但這反而讓我更放鬆、更放開，也看見自己不同的面貌。」

曾沛慈隔6年再取得金鐘入場券。（記者胡舜翔攝）曾沛慈隔6年再取得金鐘入場券。（記者胡舜翔攝）

若幸運奪獎，曾沛慈早已想好「最她」的慶祝方式，「10萬元獎金我想捐給花蓮，或回饋公司都好，但我會用很『曾沛慈式』的方法慶祝，像繞某個特地地方三圈、開直播、拍美照，腳踩的地方都是紅毯。」她講完後自嘲：「不過名單還沒出來我就在開玩笑，好像太早了。反正我一定會用一個很不一般的方式慶祝！」

曾沛慈學會肯定自己。（記者胡舜翔攝）曾沛慈學會肯定自己。（記者胡舜翔攝）

回想當年參加歌唱節目《超級星光大道》，曾沛慈沒有馬上進入演藝圈，她說其實自己一度不想當藝人，「因為比賽半年都在家練歌，一被淘汰就只想出去玩」，那時的她，對演藝圈毫無想像，「因為有太多的未知和不理解，有在想演藝圈真的是我要的嗎？我也想過回去準備研究所考試，因為我不知道藝人是什麼樣子」，直到戲劇公司老闆告訴她「演戲會幫到唱歌」，她才半信半疑踏進戲劇圈，沒想到一走就是十幾年。

曾沛慈在《太太太厲害》飾演嫁到漁村的發明家「鄭美惠」，是劇中的搞笑擔當。（鹿路電影提供）曾沛慈在《太太太厲害》飾演嫁到漁村的發明家「鄭美惠」，是劇中的搞笑擔當。（鹿路電影提供）

曾沛慈在零基礎的情況下接觸演戲，她一開始超級慘，「我的NG是那種連走路都要重拍20、30次，鏡頭只是從腳帶到臉，因為我一腳外八、拐來拐去的，畫面不太好看」，她當時心裡很受挫，「那場戲拍完收工，我難過到想消失在這個世界上，這樣我就不用出現在片場了，覺得自己怎麼連走路都不會」，她也因此更堅定要進步，「那天之後我告訴自己，不能再讓別人覺得我只會唱歌」，幸好過程沒有遇到惡意對待，「雖然看過人情冷暖，但我算幸運，沒被欺負過」，她笑說，現在已能敏銳察覺氣氛，「以前嗅不出來，現在誰要使壞我都聞得出來」。

曾沛慈11月8日於北流舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會。（記者胡舜翔攝）曾沛慈11月8日於北流舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會。（記者胡舜翔攝）

曾沛慈坦言，剛拍完前幾部戲時，一度想放棄演藝工作，「那時覺得這行太不穩定，收入也不夠生活，不知道下一個工作在哪，想找一份穩定的工作，可是其實那時的我，也不知道自己能做什麼」，她甚至動念想離開演藝圈，就在那個時，《終極一班2》的角色「雷婷」找上門了，這個角色不只讓她重新被看見，也讓她開始認真看待自己身為演員的身分，她直喊：「那是命運給的安排！」

曾沛慈以《太太太厲害》入圍金鐘60戲劇節目女主角獎。（記者胡舜翔攝）曾沛慈以《太太太厲害》入圍金鐘60戲劇節目女主角獎。（記者胡舜翔攝）

回想當年決定踏入演藝圈，曾沛慈原以為父母會反對，「結果沒有，他們說什麼都支持」，新人時期收入不穩，她差點開口跟爸媽借錢，「但最後沒借，我覺得自己出社會了，該自己扛」，如念回想起來，她笑說：「現在才懂，那個不穩定是正常的，因為這行本來就不穩定。」

曾沛慈私下是個超級I型人。（記者胡舜翔攝）曾沛慈私下是個超級I型人。（記者胡舜翔攝）

倘若沒有走進演藝圈，曾沛慈猜想自己應該會在設計公司或咖啡廳上班，「以前有很長一段時間很想開早餐店，因為在學生時期，每天早上能買到一份熱騰騰的早餐，會感到很幸福，但現在覺得能早起的人太偉大了！」

服裝提供：SANDRO

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中