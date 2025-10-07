（金鐘專訪）曾沛慈崩潰時刻曝光 被嫌走路難看...重拍30次：想從世界消失

曾沛慈拍完《太太太厲害》找到對表演的熱情。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／專訪〕曾沛慈曾以《我們與惡的距離》奪下金鐘54戲劇節目女配角獎，暌違6年再以《太太太厲害》叩關金鐘60戲劇節目女主角獎。這次的入圍，對她而言不只是肯定，而是讓她找到對表演的熱情，「拍戲過程雖然累，但覺得開關被打開了，也學會肯定自己，我不再說自己不會演戲，我真的和角色一起活出最精彩的模樣」。

曾沛慈以《太太太厲害》入圍金鐘60戲劇節目女主角獎。

曾沛慈談到，2019年憑《我們與惡的距離》奪下女配角獎時，她其實沒能真正享受得獎的喜悅，「那時覺得不真實，沒辦法輕鬆的面對肯定」，直到拍完《太太太厲害》，她才感受到真正快樂的表演狀態，「這次是真的開心、自在、滿足，殺青後覺得自己被打開、變亮了。」

曾沛慈在《太太太厲害》有許多逗趣橋段。

戲裡的角色「鄭美惠」是典型的E人（外向型），但曾沛慈自曝：「我越來越I人（內向型），我可以整天不出門，在家很舒服，如果連續三天有約，我到第三天就會想把約取消，想躺在家裡沙發上追劇。」她說自己需要大量的安靜時間，「這行要聽太多聲音，有時越忙好像越需要靜下來」。然而，拍這部戲期間，卻意外讓她在笑鬧中重新找到熱情，「喜劇太跳脫了，『鄭美惠』是我演戲到現在最難演的角色，哭戲我不怕，我就怕搞笑，但這反而讓我更放鬆、更放開，也看見自己不同的面貌。」

曾沛慈隔6年再取得金鐘入場券。

若幸運奪獎，曾沛慈早已想好「最她」的慶祝方式，「10萬元獎金我想捐給花蓮，或回饋公司都好，但我會用很『曾沛慈式』的方法慶祝，像繞某個特地地方三圈、開直播、拍美照，腳踩的地方都是紅毯。」她講完後自嘲：「不過名單還沒出來我就在開玩笑，好像太早了。反正我一定會用一個很不一般的方式慶祝！」

曾沛慈學會肯定自己。

回想當年參加歌唱節目《超級星光大道》，曾沛慈沒有馬上進入演藝圈，她說其實自己一度不想當藝人，「因為比賽半年都在家練歌，一被淘汰就只想出去玩」，那時的她，對演藝圈毫無想像，「因為有太多的未知和不理解，有在想演藝圈真的是我要的嗎？我也想過回去準備研究所考試，因為我不知道藝人是什麼樣子」，直到戲劇公司老闆告訴她「演戲會幫到唱歌」，她才半信半疑踏進戲劇圈，沒想到一走就是十幾年。

曾沛慈在《太太太厲害》飾演嫁到漁村的發明家「鄭美惠」，是劇中的搞笑擔當。

曾沛慈在零基礎的情況下接觸演戲，她一開始超級慘，「我的NG是那種連走路都要重拍20、30次，鏡頭只是從腳帶到臉，因為我一腳外八、拐來拐去的，畫面不太好看」，她當時心裡很受挫，「那場戲拍完收工，我難過到想消失在這個世界上，這樣我就不用出現在片場了，覺得自己怎麼連走路都不會」，她也因此更堅定要進步，「那天之後我告訴自己，不能再讓別人覺得我只會唱歌」，幸好過程沒有遇到惡意對待，「雖然看過人情冷暖，但我算幸運，沒被欺負過」，她笑說，現在已能敏銳察覺氣氛，「以前嗅不出來，現在誰要使壞我都聞得出來」。

曾沛慈11月8日於北流舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會。

曾沛慈坦言，剛拍完前幾部戲時，一度想放棄演藝工作，「那時覺得這行太不穩定，收入也不夠生活，不知道下一個工作在哪，想找一份穩定的工作，可是其實那時的我，也不知道自己能做什麼」，她甚至動念想離開演藝圈，就在那個時，《終極一班2》的角色「雷婷」找上門了，這個角色不只讓她重新被看見，也讓她開始認真看待自己身為演員的身分，她直喊：「那是命運給的安排！」

曾沛慈以《太太太厲害》入圍金鐘60戲劇節目女主角獎。

回想當年決定踏入演藝圈，曾沛慈原以為父母會反對，「結果沒有，他們說什麼都支持」，新人時期收入不穩，她差點開口跟爸媽借錢，「但最後沒借，我覺得自己出社會了，該自己扛」，如念回想起來，她笑說：「現在才懂，那個不穩定是正常的，因為這行本來就不穩定。」

曾沛慈私下是個超級I型人。

倘若沒有走進演藝圈，曾沛慈猜想自己應該會在設計公司或咖啡廳上班，「以前有很長一段時間很想開早餐店，因為在學生時期，每天早上能買到一份熱騰騰的早餐，會感到很幸福，但現在覺得能早起的人太偉大了！」

