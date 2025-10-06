自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）SEVENTOEIGHT秀結尾妖精 學駿電力爆表

〔記者胡如虹／台北報導〕台灣男團SEVENTOEIGHT到韓國演藝圈取經後，除了精進歌舞表演之外，更學到了如何在鏡頭前放電，6位團員公認最會放電的是學駿，電力強到還沒有出道，走在首爾街頭就有路人被他電到。

學駿（中）比愛心放電。（記者胡如虹攝）學駿（中）比愛心放電。（記者胡如虹攝）

柏佑（右起）飛吻放電，美祥、麒文看傻了眼。（記者胡如虹攝）柏佑（右起）飛吻放電，美祥、麒文看傻了眼。（記者胡如虹攝）

SEVENTOEIGHT日前上網路節目《如虹音樂會》暢聊赴韓國展現時，學到了面對鏡頭一定要保持最好的狀態，麒文、美祥、學駿、柏佑、义翔和帝翁6位團員，還現場做出結尾妖精的放電的招式，平常6個人都是一起在舞台上放電，換成一個個輪流放電，現場一片笑聲。

麒文（左起）裝可愛放電、美祥、柏佑看了都忍不住偷笑。（記者胡如虹攝）麒文（左起）裝可愛放電、美祥、柏佑看了都忍不住偷笑。（記者胡如虹攝）

柏佑以飛吻放電被美祥讚雖然有一點尷尬，但很火；美祥裝可愛的表情，讓忙內帝翁笑說鼻孔有點大；麒文雙手比完愛心再加碼眨眼放電，被柏佑跟美祥說眨眼動作太快了，麒文則說眼睛會放電是天生的，跟其他團員們一致公認學駿的眼睛最會放電，很適合演偶像劇。

义翔（左）、帝翁（右）認真的看學駿比愛心放電。（記者胡如虹攝）义翔（左）、帝翁（右）認真的看學駿比愛心放電。（記者胡如虹攝）

學駿還沒有參加選秀節目《SCOOL》比賽，曾是跨欄選手拿過多面金牌，因為帥氣的長相神似林志穎、車銀優而有「跨欄王子」之稱。他是團員公認最帥，也是最會放電的人，柏佑還說學駿看人，會讓人覺得學駿的眼裡只有你，電力超強。學駿則自爆剛去韓國受訓時，走在首爾街頭就有人拍他的照片上傳到社群，說他長得很明星。因為有一位臉蛋天才的團員，讓SEVENTOEIGHT闖蕩歌壇更有信心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中