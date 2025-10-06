（影）SEVENTOEIGHT秀結尾妖精 學駿電力爆表

〔記者胡如虹／台北報導〕台灣男團SEVENTOEIGHT到韓國演藝圈取經後，除了精進歌舞表演之外，更學到了如何在鏡頭前放電，6位團員公認最會放電的是學駿，電力強到還沒有出道，走在首爾街頭就有路人被他電到。

學駿（中）比愛心放電。（記者胡如虹攝）

柏佑（右起）飛吻放電，美祥、麒文看傻了眼。（記者胡如虹攝）

SEVENTOEIGHT日前上網路節目《如虹音樂會》暢聊赴韓國展現時，學到了面對鏡頭一定要保持最好的狀態，麒文、美祥、學駿、柏佑、义翔和帝翁6位團員，還現場做出結尾妖精的放電的招式，平常6個人都是一起在舞台上放電，換成一個個輪流放電，現場一片笑聲。

麒文（左起）裝可愛放電、美祥、柏佑看了都忍不住偷笑。（記者胡如虹攝）

柏佑以飛吻放電被美祥讚雖然有一點尷尬，但很火；美祥裝可愛的表情，讓忙內帝翁笑說鼻孔有點大；麒文雙手比完愛心再加碼眨眼放電，被柏佑跟美祥說眨眼動作太快了，麒文則說眼睛會放電是天生的，跟其他團員們一致公認學駿的眼睛最會放電，很適合演偶像劇。

义翔（左）、帝翁（右）認真的看學駿比愛心放電。（記者胡如虹攝）

學駿還沒有參加選秀節目《SCOOL》比賽，曾是跨欄選手拿過多面金牌，因為帥氣的長相神似林志穎、車銀優而有「跨欄王子」之稱。他是團員公認最帥，也是最會放電的人，柏佑還說學駿看人，會讓人覺得學駿的眼裡只有你，電力超強。學駿則自爆剛去韓國受訓時，走在首爾街頭就有人拍他的照片上傳到社群，說他長得很明星。因為有一位臉蛋天才的團員，讓SEVENTOEIGHT闖蕩歌壇更有信心。

