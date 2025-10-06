波多野結衣「身材炸開」挨酸像大媽 近照反轉曝真相

波多野結衣（右）去年4月被指身材崩壞，仍自信做自己。（翻攝自X，合成圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕波多野結衣去年4月突然被爆「身材崩壞」，側身肉照全炸開的模樣，讓粉絲「不忍卒睹」，她2008年在日本出道至今，人氣席捲亞洲，不過今年初曾發文，透露很想參加台灣的成人展，據傳卻總被告知無法出席，工作大減。

港媒報導，波多野結衣今年8月到香港旺角辦見面會，雖然穿著性感和服，不過當時身材卻被譏笑像「大媽」，狀態大不如前。

請繼續往下閱讀...

事實上，波多野結衣去年就曾放話，「因為是和公司合作，盡最大努力增胖中」，強調不管年齡多大或體重多少，都能成為美麗女性，她也說，「有時變肥，有時屁股變小，但不會一直這樣下去的，希望大家專注自己的變化。」

波多野結衣曬出「乳牛裝」寵粉。（翻攝自X）

入行17年的波多野結衣，近日還曬出乳牛bra答謝死忠粉絲的支持，她曾放話，「希望更多女性朋友不要放棄自己，想辦法讓自己成為最漂亮的女人」，帶給大家正能量。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法