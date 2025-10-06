自由電子報
娛樂 日韓

心疼！李彩玟拍《暴君》太拚 聲帶出狀況不喊痛

李彩玟為戲拚命，從沒喊過痛。（翻攝自IG）李彩玟為戲拚命，從沒喊過痛。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕25歲韓星李彩玟主演《暴君的廚師》人氣暴漲，原本看似風光的暴君，卻在tvN特輯透露拍戲時，因過度使用嗓子，導致聲帶長繭，氣管脆弱，還常感冒，令粉絲十分心疼。

李彩玟在11集得知母親逝世，當眾大發雷霆，瘋狂暴走，險些釀出重大災禍，他提及，「在第11集時，嗓子用得太多，結果聲帶出問題，到現在氣管還是比較脆弱，常容易感冒，也要多休息。」甚至一度快喊不出聲音。

李彩玟因演出《暴君的廚師》人氣升溫。（翻攝自IG）李彩玟因演出《暴君的廚師》人氣升溫。（翻攝自IG）

潤娥也直言，李彩玟在戲裡有許多需要叫喊的演出，「那種聲音平時是不太會發出的，所以很傷害嗓子」，飾演「任頌載」的吳義植則說，李彩玟在拍攝過程中很辛苦，但都不會刻意表現出來，覺得他很了不起。

此外，李彩玟在《暴君的廚師》開拍前，臨危授命接替朴成焄演出，和他對戲的潤娥大讚李彩玟在開拍前就學好騎馬、書法等技能，為角色做好準備，簡直是現成的「暴君」。

