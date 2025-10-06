486先生指館長走火入魔 坦言：直播吃屎也不意外

「館長」陳之漢在直播上竟然說要斬總統賴清德的狗頭。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢昨（5）在直播提及兩岸議題時，竟稱「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發譁然。目前刑事局報請新北檢指揮偵辦，知名電商「486先生」陳延昶今（6）稍早在網路發文指出：阿漢（館長）已經走火入魔。

486先生在文中表示：「老實說他最大敗筆就是不應該跑去舔中國共產黨的屁眼，所以他在台灣島內只剩下張安樂這個朋友。但張安樂是會報名他的健身房嗎？所以阿漢生意斷鏈是必然」。

請繼續往下閱讀...

486先生坦言：館長下次如果在直播表演吃屎，也不會讓人感到意外。（翻攝自臉書）

486先生也認為館長現在絕對百分之百慌了，所以想盡所有話題就是為了吸引注意力，更開始講一些危言聳聽的話，甚至更進一步毫不留情坦言：「他下次如果在直播表演吃屎，也不會讓人感到意外。」486先生嘆館長一步錯，步步錯，這幾年勸他多閱讀、多看書、少講廢話，館長就是不聽，如今真的把自己玩垮了。

但486先生仍指了一條明路給館長，他說：「最後一次勸你，其實你還有救」，486先生認為只要館長願意好好和所有人道歉、承認錯誤，從此不再開直播、別再嘴砲，認真經營健身房，或許還有一線生機。

