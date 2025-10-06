于朦朧之死疑點重重！網友寫歌開嗆權勢「紅色庇護下的惡魔」

歌詞以強烈情感控訴體制不公，呼籲「世界記住于朦朧」。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕37歲中國男星于朦朧離奇墜樓身亡，案件疑點重重，官方迅速結案卻無法平息輿論。全球已有超過20萬人發起連署，要求徹查真相。近日，有網友以歌曲《請記住這個名字—于朦朧》向他致敬，詞中滿是控訴與不捨，呼籲「世界記住他的名字」，引起網路熱議。

這首《請記住這個名字—于朦朧》由創作者陳恩得（Ende Chen）作詞、SLINO譜曲，歌曲以沉痛口吻紀念于朦朧，也寫出大眾對案件的疑問。歌詞中提到「我們需要一個合理的解釋」、「難道普通人的生命就該被如此輕視嗎？」強烈情緒引起網友共鳴。

37歲中國男星于朦朧離奇墜樓身亡，案件疑點重重。（翻攝自小紅書）

《請記住這個名字—于朦朧》

作詞：陳恩得（Ende Chen） 作曲：SLINO

陽光上東的夜 燈火黯淡無光 十七個身影化作冷血的惡魔 在紅色貴族的庇護下 他們把生命當做洗錢的工具 把星辰大海推入萬丈深淵

這是一場惡魔的狂歡 十七個身影蠶食著你的血肉 滔天的權勢 掩蓋了你聲嘶力竭的呼喊

小區物業是他們的 開發商是他們的 連附近的醫院都是他們的 你被他們當成垃圾丟下高樓 偽裝成醉酒後的意外墜落

小區裡靜悄悄 猶如荒郊的墳崗 所有人都視而不見 沒有人敢為你發聲 工作室一紙公告 宣布你的死純屬意外 連警方也排除了他殺

但普羅大眾並不買賬 因為我們知道你 陽光開朗積極向上 自殺絕不會發生在你的身上 沒有屍檢 沒有藍底白字的通告 監控也總在需要的時候壞掉

我們需要一個合理的解釋 卻沒人能給出我們想要的答案 難道你就這麼不明不白地死了嗎 難道惡魔不該被繩之以法嗎 難道依法治國就只是個笑話嗎 難道普通人的生命 就該被如此輕視嗎 難道這就是愛黨愛國的下場嗎

世界啊 請記住這個名字—于朦朧！ 他的死為我們敲響了警鐘 我們愛國 可這個國家卻並不愛我

山村支教的笑容依舊那麼純淨 河南水災捐出的五十萬 是你善良的見證 福利與火腿在門口等你 搖著尾巴卻再等不到 那個溫柔的主人

這是一場惡魔的狂歡 紅色的血染透了夜空 他們面目猙獰 他們陰暗扭曲 他們衝你張牙舞爪 殘忍地毀掉了你的一生

世界啊 請記住這些名字： 辛奇、方勵、極光光、程青松、宋伊人、苑X文、苑X豪、高X宇、田海蓉、 焦X奇、扶X茶、范X琦、周昊、張X偉、胡X洋、蔡乙嘉。 他們是魔鬼！ 獨裁體制的庇護 讓他們目無王法 在這個國家可以為所欲為！ （無法無天 殺人如麻！）

世界啊 請記住這個名字—于朦朧！ 他的離去 是對體制最沉痛的控訴 當權力成為盾牌 人性被踐踏得粉碎 但你留下的光 會在無數黑夜裡 照亮沉睡的靈魂

世界啊 請記住這個名字—于朦朧 惡魔的狂歡終將散去 真相終將抵達 星辰會為他作證 人民會為他發聲

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

