娛樂 最新消息

台灣人太好客 土屋安娜中秋想烤肉：請給我一根香腸

土屋安娜俏皮又可愛。（給樂音樂提供）土屋安娜俏皮又可愛。（給樂音樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本歌姬土屋安娜暌違6年在台開唱，今天（6日）在Legacy Taipei與粉絲相見歡，適逢中秋節，土屋安娜很想體驗台灣的中秋文化，包括吃月餅、烤肉，並喊話「請給我一根香腸」，笑翻眾人。

現年41歲的土屋安娜曾為動畫《NANA》獻唱《rose》及《黑色眼淚》等歌曲大受歡迎，成為其代表作。去年迎接25週年的她，今天率領搖滾樂團「BLVCKPHOENIX」，一起在台演出。昨天抵台，土屋安娜見不少粉絲來接機，大受感動，她知道粉絲等了她6年，承諾會常常來台灣，與大家增加更多回憶。

土屋安娜外表酷炫，受訪時親和力十足，超大反差圈粉現場記者。（給樂音樂提供）土屋安娜外表酷炫，受訪時親和力十足，超大反差圈粉現場記者。（給樂音樂提供）

土屋安娜來過台灣很多次，她分享這次來台後在路邊隨便找了一間有賣珍奶、果汁的飲料店，那個味道讓她瞬間回憶湧上，昨天也吃了小籠包、喝了西瓜烏龍，「真的超級好吃，台灣的小籠包真的是完全不一樣的東西。」她也品嘗了台灣蜆仔，記者問她是不是有配酒喝？土屋安娜笑說：「當然！一年365天都喜歡喝酒！」

她對台灣人情味也是讚譽有加，飯店的清潔歐巴桑對她十分親切，讓土屋安娜有賓至如歸的感覺，很想擁抱可愛的台灣阿姨。記者分享台灣人實在太好客，只要在路邊開口說「我想吃香腸」，就會被台灣人邀請一起烤肉，讓土屋安娜也躍躍欲試。

土屋安娜暌違6年來台，感謝台灣粉絲的等待。（給樂音樂提供）土屋安娜暌違6年來台，感謝台灣粉絲的等待。（給樂音樂提供）

土屋安娜也很想吃吃看月餅，受訪到一半大喊：「我超級想吃，可不可以有人帶來給我！」她表示甜鹹都喜歡，表演後喜歡吃甜的，「累的時候補充糖分很重要！」不過鹹的她也可以，且一定要配酒吃，不過強調沒有討厭的食物。

土屋安娜有著酷炫大姐姐的形象，卻充滿著少女心，喜歡卡哇伊的事物，家中有不少迪士尼的物品。不過被問到保持帥氣的秘訣？土屋安娜表示，以往演出的角色都是比較強悍又華麗，但其實內心都藏著一些悲傷，仍要繼續向前進，「我的歌曲、演戲也好，雖然看起來都很正面強大，但心裡抱持著不安悲傷，如果聽了我的歌之後有這樣的感覺，那你就繼續保持原樣就好。」

土屋安娜有一年萬聖節扮成米老鼠，自嘲沒人認得出。（翻攝自IG）土屋安娜有一年萬聖節扮成米老鼠，自嘲沒人認得出。（翻攝自IG）

土屋安娜笑說，或許未來也會演出可怕的鬼也說不一定。提到鬼，萬聖節快到了，土屋安娜透露，身為四寶媽的她有一年被孩子問：「媽媽今年要扮什麼呢？」不過因為她太過忙碌，最後只用眼線液筆就完成了米老鼠，連她都不忍直視直呼：「那個真的是很過分…」用那個裝扮去吃飯沒人認出來。

土屋安娜希望把今天當成新起點，未來能常常來台與粉絲一起度過。（給樂音樂提供）土屋安娜希望把今天當成新起點，未來能常常來台與粉絲一起度過。（給樂音樂提供）

最後請土屋安娜對粉絲說一句話，她有感而發，稱雖然6年沒來台灣，不過粉絲一直在IG留言「希望妳快來台北」，因此土屋安娜希望把今天當作全新的起點，常常回來跟粉絲一起度過美好的時光。訪問結束前，她還多說一句「記得要給我香腸吃」，笑翻眾人。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

