娛樂 日韓

韓國男星不滿死語復興運動 「沒嘲笑40歲女人」遭出征

45歲韓國男星金烔完是長壽男團「神話」成員。（翻攝自IG）45歲韓國男星金烔完是長壽男團「神話」成員。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕45歲韓國男星金烔完是長壽男團「神話」成員，近日忙於音樂劇、話劇。由於Threads上目前正在流行「死語復興運動」，昨（5）日他突然提及「Young Forty」，發言遭到大批女網友炎上，更怒氣騰騰出征，嚇得他火速刪文。

所謂「死語」就是過去曾風行一時，但現在已經沒人用的流行語。金烔完提到的「Young Forty」則是嘲笑40幾歲的人，還想極力保持年輕。

金烔完認為有嘲笑40歲男性的辭彙，沒有嘲笑40歲女人的辭彙。（翻攝自IG）金烔完認為有嘲笑40歲男性的辭彙，沒有嘲笑40歲女人的辭彙。（翻攝自IG）

金烔完當時發文表示：有像「Young Forty」這樣嘲笑40歲男人的死語，卻沒有嘲笑40歲女人的辭彙。我們有必要探究一下為什麼男人們都保持沉默的原因。

此話一出，網友紛紛傻眼，許多人都認為「Young Forty」沒有性別之分，男女都被包含在內，還有人直言：「厭女辭彙還不夠多嗎？」掀起熱議，眼看事情愈發不妙，金烔完趕緊刪除文章。

有人更進一步解釋「Young Forty」指的是，「努力想保持年輕的40歲年齡層」，原本代稱1965～1980年出生的「X世代」，後來被認為帶著「老人裝年輕」意味。金烔完發覺自己說錯話之後，趕緊刪文，怎奈網友已經截圖備份，更臭金烔完「老了變成一般的韓男」。

金烔完發文：有像「Young Forty」這樣嘲笑40歲男人的死語，卻沒有嘲笑40歲女人的辭彙。我們有必要探究一下為什麼男人們都保持沉默的原因。（翻攝自Threads）金烔完發文：有像「Young Forty」這樣嘲笑40歲男人的死語，卻沒有嘲笑40歲女人的辭彙。我們有必要探究一下為什麼男人們都保持沉默的原因。（翻攝自Threads）

