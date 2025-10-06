自由電子報
娛樂 最新消息

潘慧如環島刻意「跳過花東」 自掏腰包送愛到前線

潘慧如看到花蓮災情不忍袖手旁觀，立刻聯繫廠商募集毛孩物資，並派夥伴親送災區。（翻攝自IG）潘慧如看到花蓮災情不忍袖手旁觀，立刻聯繫廠商募集毛孩物資，並派夥伴親送災區。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕強颱「樺加沙」重創花蓮，堰塞湖潰堤、洪水暴漲災情慘重，讓不少藝人心疼不已。女星潘慧如近日在社群發文透露，原本規畫的環島行特地跳過花蓮、台東，因為颱風造成嚴重災害，讓人心疼又不捨，感嘆花蓮才剛從地震中復原，卻又再度受創。

潘慧如看到網路上求助貼文指出災區寵物物資短缺，立刻聯繫熟識廠商，自掏腰包搜集飼料和罐頭送往前線。賴慧如表示，當地一名獨居阿嬤因兒子臨時來電提醒，才及時逃上樓避難，但阿嬤仍笑著招待志工、連聲道謝，讓現場一度紅了眼眶。潘慧如感動直呼：「鏟子超人、義煮超人、水電超人，各種超人平凡卻溫柔，看了真的讓人很感動。」

潘慧如感性表示，這次風災看見台灣人互助的溫暖，直呼「鏟子超人、義煮超人都讓人感動」。（翻攝自IG）潘慧如感性表示，這次風災看見台灣人互助的溫暖，直呼「鏟子超人、義煮超人都讓人感動」。（翻攝自IG）

她也特別提到，這次災後救援不僅是人力，更有許多獸醫、志工第一時間趕往災區，協助受困的狗狗貓貓，「有人送醫療用品、有人送飼料罐頭，默默守護那些不能說話的生命。」她感嘆，這幾年社會雖然越來越吵雜、撕裂，但這次再次讓她看見台灣人的溫暖，「不分你我、不分顏色，只要有需要，大家就會默默站出來，這就是台灣人最真實的樣子。」她也呼籲民眾災後多到花東旅遊，「旅人願意回去，就是對當地小農與店家的最大鼓勵。」

