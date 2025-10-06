寒露來了 睜大眼睛看好24禁忌 千萬別帶塞下半年
命理師小孟老師也分享12生肖、12星座寒露24禁忌。（翻攝自臉書）
〔記者馮亦寧／台北報導〕過完中秋節下個迎來的節氣就是「寒露」，今年的寒露是本月8日，命理師小孟老師也分享12生肖、12星座在10月8～22日必須注意的禁忌，如果疏忽很容易讓下半年變衰。
【12生肖禁忌】
☆生肖鼠 注意疲勞
☆生肖牛 注意情緒不穩
☆生肖虎 當心酒肉友人
☆生肖兔 注意身心健康
☆生肖龍 要注意筋骨
☆生肖蛇 避免濃茶
☆生肖馬 過度忙碌
☆生肖羊 注意腳筋骨
☆生肖猴 避免前往山區
☆生肖雞 少吃肉類
☆生肖狗 飲食不宜過量
☆生肖豬 不宜運動過量
【12星座禁忌】
★摩羯座 注意食物保鮮
★水瓶座 不宜亂開玩笑
★雙魚座 注意皮膚保養
★牡羊座 注意過敏與氣溫
★金牛座 工作壓力不宜過大
★雙子座 不宜過度使用手機
★巨蟹座 天氣溫差要注意
★獅子座 遠離感冒中人
★處女座 購買商品要比價
★天秤座 不宜飲酒過量
★天蠍座 穿著要保暖
★射手座 旅遊注意天氣變化
☆民俗說法僅供參考☆
