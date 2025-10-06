寒露來了 睜大眼睛看好24禁忌 千萬別帶塞下半年

命理師小孟老師也分享12生肖、12星座寒露24禁忌。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕過完中秋節下個迎來的節氣就是「寒露」，今年的寒露是本月8日，命理師小孟老師也分享12生肖、12星座在10月8～22日必須注意的禁忌，如果疏忽很容易讓下半年變衰。

【12生肖禁忌】

☆生肖鼠 注意疲勞

☆生肖牛 注意情緒不穩

☆生肖虎 當心酒肉友人

☆生肖兔 注意身心健康

☆生肖龍 要注意筋骨

☆生肖蛇 避免濃茶

☆生肖馬 過度忙碌

☆生肖羊 注意腳筋骨

☆生肖猴 避免前往山區

☆生肖雞 少吃肉類

☆生肖狗 飲食不宜過量

☆生肖豬 不宜運動過量

【12星座禁忌】

★摩羯座 注意食物保鮮

★水瓶座 不宜亂開玩笑

★雙魚座 注意皮膚保養

★牡羊座 注意過敏與氣溫

★金牛座 工作壓力不宜過大

★雙子座 不宜過度使用手機

★巨蟹座 天氣溫差要注意

★獅子座 遠離感冒中人

★處女座 購買商品要比價

★天秤座 不宜飲酒過量

★天蠍座 穿著要保暖

★射手座 旅遊注意天氣變化

☆民俗說法僅供參考☆

