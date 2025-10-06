館長直播嗆「斬賴清德狗頭」 卡神楊蕙如：真的失控

網紅「館長」陳之漢昨在直播提及兩岸議題時，竟稱「把賴清德狗頭斬下來」，引發譁然。（資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢昨（5）在直播提及兩岸議題時，竟稱「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發譁然。前議員王浩宇報警，刑事局也報請新北檢指揮偵辦，對此，「卡神」楊蕙如直言：最近他（館長）真的已經失控了。

楊蕙如在社群平台發文，指出：「有心人應該知道我不曾罵館長，因為他其實是一個單純甚至有點傻氣的大老粗」，她也說館長被網軍攻擊，「這時候黃柯趁虛而入，跑去洗腦這個單純但很笨的傻瓜，然後他整個路線就歪掉了。」

「卡神」楊蕙如社群發文指出館長最近真的失控。（資料照，記者廖振輝攝）

楊蕙如表示自己知道許多內幕，所以館長偶有走鐘她也不忍批評，但最近館長言論明顯已經越界違法。楊蕙如呼籲「我很鄭重的告誡館長現在背後那些黑手，真的不要再一直利用這個笨蛋。」

楊蕙如也認為館長已經失控，希望身邊的人能好好勸勸他，別輕易被人利用。

