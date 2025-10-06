自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長直播嗆「斬賴清德狗頭」 卡神楊蕙如：真的失控

網紅「館長」陳之漢昨在直播提及兩岸議題時，竟稱「把賴清德狗頭斬下來」，引發譁然。（資料照）網紅「館長」陳之漢昨在直播提及兩岸議題時，竟稱「把賴清德狗頭斬下來」，引發譁然。（資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢昨（5）在直播提及兩岸議題時，竟稱「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發譁然。前議員王浩宇報警，刑事局也報請新北檢指揮偵辦，對此，「卡神」楊蕙如直言：最近他（館長）真的已經失控了。

楊蕙如在社群平台發文，指出：「有心人應該知道我不曾罵館長，因為他其實是一個單純甚至有點傻氣的大老粗」，她也說館長被網軍攻擊，「這時候黃柯趁虛而入，跑去洗腦這個單純但很笨的傻瓜，然後他整個路線就歪掉了。」

「卡神」楊蕙如社群發文指出館長最近真的失控。（資料照，記者廖振輝攝）「卡神」楊蕙如社群發文指出館長最近真的失控。（資料照，記者廖振輝攝）

楊蕙如表示自己知道許多內幕，所以館長偶有走鐘她也不忍批評，但最近館長言論明顯已經越界違法。楊蕙如呼籲「我很鄭重的告誡館長現在背後那些黑手，真的不要再一直利用這個笨蛋。」

楊蕙如也認為館長已經失控，希望身邊的人能好好勸勸他，別輕易被人利用。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中