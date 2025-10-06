44歲宮鬥劇女星終結9年單身 中秋拋婚訊

胡定欣（右）在紐西蘭與陳健華舉行婚禮。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕44歲港星胡定欣中秋節拋出「紅色炸彈」，她在社群分享多張唯美婚紗照，甜喊：「好時辰先找到你，天公對待我真好」，正式宣布和外科醫生男友陳健華結婚。兩人去年才低調認愛，不到一年就修成正果，讓粉絲又驚又喜。

胡定欣（右）宣布嫁外科醫生陳健華。（翻攝自微博）

胡定欣婚禮選在紐西蘭舉行，畫面唯美得像電影，小倆口在雪山與草地間拍下浪漫婚紗照，牽手、切蛋糕、對望的神情都滿滿是幸福。她在貼文寫道：「Akin & Nancy ♥03.10.2025」，宣告人生新篇章。

胡定欣（右）在紐西蘭與陳健華舉行婚禮。（翻攝自微博）

據悉，新郎陳健華身高超過180公分，是位專業外科醫生，學歷亮眼，畢業於香港中文大學，還擁有英國愛丁堡皇家外科醫學院資格。更令人佩服的是，他曾多次擔任無國界醫生，前往巴基斯坦、南蘇丹等地參與救援工作，可說是外型與內在兼具的「真實版醫療劇男主角」。

胡定欣（左）中秋宣布嫁外科醫生陳健華（右）為妻。（翻攝自微博）

胡定欣出道多年，曾憑《宮心計2深宮計》、《廉政狙擊》兩度奪下TVB戲后，感情路卻一波三折，她曾與吳浩康、馬國明、音樂人陳明道等人傳過緋聞，始終未能走到最後。這次她終於遇見對的人，連好友姚子羚、黃智雯、岑麗香、馬國明都紛紛留言祝賀。

胡定欣也笑說，這段感情她一直珍惜保護，「天公真的待我不薄」。從單身9年到如今成為人妻，她用一句話總結這份幸福：「好時辰先找到你。」

