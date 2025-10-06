自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

44歲宮鬥劇女星終結9年單身 中秋拋婚訊

胡定欣（右）在紐西蘭與陳健華舉行婚禮。（翻攝自微博）胡定欣（右）在紐西蘭與陳健華舉行婚禮。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕44歲港星胡定欣中秋節拋出「紅色炸彈」，她在社群分享多張唯美婚紗照，甜喊：「好時辰先找到你，天公對待我真好」，正式宣布和外科醫生男友陳健華結婚。兩人去年才低調認愛，不到一年就修成正果，讓粉絲又驚又喜。

胡定欣（右）宣布嫁外科醫生陳健華。（翻攝自微博）胡定欣（右）宣布嫁外科醫生陳健華。（翻攝自微博）

胡定欣婚禮選在紐西蘭舉行，畫面唯美得像電影，小倆口在雪山與草地間拍下浪漫婚紗照，牽手、切蛋糕、對望的神情都滿滿是幸福。她在貼文寫道：「Akin & Nancy ♥03.10.2025」，宣告人生新篇章。

胡定欣（右）在紐西蘭與陳健華舉行婚禮。（翻攝自微博）胡定欣（右）在紐西蘭與陳健華舉行婚禮。（翻攝自微博）

據悉，新郎陳健華身高超過180公分，是位專業外科醫生，學歷亮眼，畢業於香港中文大學，還擁有英國愛丁堡皇家外科醫學院資格。更令人佩服的是，他曾多次擔任無國界醫生，前往巴基斯坦、南蘇丹等地參與救援工作，可說是外型與內在兼具的「真實版醫療劇男主角」。

胡定欣（左）中秋宣布嫁外科醫生陳健華（右）為妻。（翻攝自微博）胡定欣（左）中秋宣布嫁外科醫生陳健華（右）為妻。（翻攝自微博）

胡定欣出道多年，曾憑《宮心計2深宮計》、《廉政狙擊》兩度奪下TVB戲后，感情路卻一波三折，她曾與吳浩康、馬國明、音樂人陳明道等人傳過緋聞，始終未能走到最後。這次她終於遇見對的人，連好友姚子羚、黃智雯、岑麗香、馬國明都紛紛留言祝賀。

胡定欣也笑說，這段感情她一直珍惜保護，「天公真的待我不薄」。從單身9年到如今成為人妻，她用一句話總結這份幸福：「好時辰先找到你。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中