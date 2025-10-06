江蕙中秋節收周杰倫好禮 竟喊出「跟你拚了」

周杰倫（左）過節不忘送江蕙好禮物。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（6）日是中秋佳節，歌壇天后「二姐」江蕙收到來自天王「周董」周杰倫送的賀禮，正是近期周董自己也搶先穿上的聯名款新鞋，不過江蕙收到禮物卻說要和周董「拚了」。

江蕙和周董情如姊弟，去年12月初周董登上大巨蛋開唱，也特別邀請江蕙上台合唱，另外江蕙在北高雙蛋舉辦的復出演唱會，周董也送上花禮祝福，今年母親節，周董曾送給江蕙他所代言的頂級保養品，今天中秋節，江蕙又再次收到來自周董的貼心禮物。

周杰倫親自參與聯名鞋款設計。（翻攝自IG）

今江蕙在社群朋友圈分享訊息，秀出周董送她的球鞋，還穿上拍照，並提到：「中秋節收到杰倫設計的Nike網球鞋喔，中秋跟鞋好像沒什麼關係，哈哈。」江蕙又說：「這是杰倫跟Nike合作的，好看又好穿。」她還開笑說：「周大天王，阿姐一定把網球學好，跟你拚了！」

江蕙開心穿上周杰倫送她的球鞋。（經紀團隊提供）

