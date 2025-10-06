梅根巴黎時裝週踩地雷 黛妃喪命處瘋狂擺拍

英國哈利王子（左）與妻子梅根馬可。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國哈利王子的妻子梅根馬可（Meghan Markle）日前現身巴黎時裝週，這也是她嫁入英國皇室後第一次以「薩賽克斯公爵夫人」身分受邀。梅根選擇穿著一襲白色套裝現身，在義大利設計師皮喬里（Pierpaolo Piccioli）為巴黎世家（Balenciaga）舉辦的首場時尚秀亮相。梅根瘋狂在IG分享影片，生怕有人不知道她參加了巴黎時裝週。梅根發布的影片當中，有一部是她驅車經過當年黛安娜王妃喪命巴黎處，雖然有一點點距離，但卻招來不少網友痛罵。

梅根嫁入英國皇室後第一次以「薩賽克斯公爵夫人」身分受邀參加巴黎時裝週。（翻攝自IG）

畫面中，梅根從派對離開後準備返回飯店，搭著車沿塞納河疾駛，畫面中陸續出現亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III），接著車子繼續駛向阿爾瑪橋（Pont de l’Alma），梅根將腳抬起將高跟鞋「Knife」擺在對面空位。

這條路與黛安娜王妃1997年8月命喪黃泉走過的道路平行，只隔著塞納河，悲劇發生在阿爾瑪隧道中。失去母親那一年，哈利13歲。

黛安娜王妃（中）在1997年不幸逝世，留給當時都還未成年的威廉王子（右）與哈利王子（左）無盡傷痛。（翻攝自Pinterest）

哈利也曾在自己的回憶錄《Spare》提及自己2007年橄欖球世界盃期間請司機「用每小時65英里的速度駛過該隧道」，哈利說「和媽媽的車距警方所說相同的速度」，當時外傳黛妃經過隧道時車速為120英里，哈利想到那場車禍，書中寫著「所有的懷疑都崩塌了—她真的走了」。

沉浸在進入時尚圈的興奮，淹沒了哈利的悲傷，網路上也充滿斥責梅根的言論。皇室專家費茨威廉斯（Richard Fitzwilliams）也認為梅根的貼文應該會令哈利感到不悅。

Meghan Markle branded ‘insensitive’ as she films herself putting her feet up in her limo near Princess Diana crash site in Paris.



Markle shared a video putting her feet up near to the Pont d’Alma tunnel, the location where Princess Diana lost her life.



Source: NY Post pic.twitter.com/t1MrTJbv8N — Oli London （@OliLondonTV） October 5, 2025

