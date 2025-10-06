自由電子報
娛樂 最新消息

《中文怪物》錄影太熱被抱怨「小氣」 酷苦笑揭原因

法籍YouTuber酷的夢（左）打造《中文怪物》光是租冷氣2天就花了12萬。（翻攝自臉書）法籍YouTuber酷的夢（左）打造《中文怪物》光是租冷氣2天就花了12萬。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法籍YouTuber「酷的夢」豪砸500萬元，邀請百名外國人進行中文比賽，在YouTube頻道打造出口碑節目《中文怪物》。播出後不但討論度高、品質好、相當受觀眾歡迎。其中英國籍參賽者李大豐對台灣有很深的感情，他除了娶台灣老婆，從花蓮馬太鞍堰塞湖溢流導致洪災後，他也認真投入「鏟子超人」行列，更會照顧其他志工。李大豐和其他超人一起鏟土的時候免不了閒聊，說起到花蓮挖土比參加《中文怪物》難多了，不過錄《中文怪物》沒有冷氣，現場很熱，還偷臭「酷」有點小氣。

《中文怪物》英籍參賽者李大豐真正愛台灣，一直在花蓮光復協助復原。（翻攝自YouTube）《中文怪物》英籍參賽者李大豐真正愛台灣，一直在花蓮光復協助復原。（翻攝自YouTube）

其實酷本人也曾經自己爆料說，大家看《中文怪物》會覺得來賓的皮膚特別好、特別光滑，因為現場很熱。

酷在他的企劃阿毛的podcast節目《澤毛好奇》當中聊到錄製《中文怪物》的甘苦，節目中就提到錄影的時候熱爆，因為場地要「遮黑」避免光照進來，所以所有窗戶都被封起來，打開大燈之後，溫度直線飆升，現場很多參賽者都說很熱，只不過沒有播出這些花絮。

《中文怪物》原本預算只有百萬元，後來卻透支花了5百萬才打造出這麼棒的節目。（翻攝自YouTube）《中文怪物》原本預算只有百萬元，後來卻透支花了5百萬才打造出這麼棒的節目。（翻攝自YouTube）

有些比較怕熱的參賽者更會自備扇子直接上場，直言：「不帶扇子會熱死」。阿毛說之後錄影會安裝冷氣，讓大家涼快一下，網友也笑說李大豐可能因復活賽未能成功，沒享受到裝了冷氣的錄影經驗。

酷也苦笑說，租2台冷氣兩天，費用為12萬元，團隊也認為這就是為什麼花費一直突破百萬上限，最後花到5百萬元，阿毛嚇到說：租冷氣的12萬占了原本百萬預算的十分之一，認為錄影開支相當驚人。

