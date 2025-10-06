自由電子報
娛樂 最新消息

去年捐款助花蓮！King Gnu宣布明年攻蛋 台粉喊：來報恩了

King Gnu明天將在小巨蛋連唱兩天。（好玩國際文化提供）King Gnu明天將在小巨蛋連唱兩天。（好玩國際文化提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣樂團King Gnu去年捐出北流兩天演出的收益幫助花蓮地震，幾乎可以說是唱「免錢」，今天（6日）他們正式宣布將在明年6月6、7日登上台北小巨蛋，讓不少台粉直呼「報恩的時候到了」。

King Gnu宣布展開《King Gnu CEN+RAL Tour 2026》，此次巡演將巡迴樂團史上最多的15座城市。日本的高松、廣島為暌違7年再次舉辦，新潟、曼谷、香港則為首次開唱。巡演不僅涵蓋日本國內，更延伸至曼谷、香港、台北、上海、首爾等亞洲城市，展現出樂團嶄新的規模與氣勢。

《King Gnu CEN+RAL Tour 2026》將巡迴樂團史上最多的15座城市。（好玩國際文化提供）《King Gnu CEN+RAL Tour 2026》將巡迴樂團史上最多的15座城市。（好玩國際文化提供）

自2026年2月21日（六）仙台・宮城Sekisui Heim Super Arena開幕場起，至最終場2026年6月21日（日）首爾 KSPO DOME，共計5個月、29場演出，亦創下King Gnu歷來最多場次紀錄。日本國內公演的「CLUB GNU（官方粉絲俱樂部）」最早先行抽選預購將於10月13日開放。

King Gnu是由常田大希、勢喜遊、新井和輝、井口理組成的四人日本樂團，以融合另類搖滾與獨特流行感的音樂風格，被稱為「Tokyo New Mixture Style」。自2017年4月展開活動以來，無論是獨立或主流發行作品，都持續獲得高度評價，以多樣的音樂創作吸引眾多樂迷。與夥伴創意團隊「PERIMETRON」共同打造的MV與視覺藝術亦廣受讚譽，從音樂、影像到現場表演，皆建立出獨一無二的藝術世界。

2019年以專輯《Sympa》正式進軍主流樂壇，同年2月推出《白日》一曲造成轟動。2020年發行的專輯《CEREMONY》登上Oricon週榜首位，銷量突破50萬張，奠定日本代表性搖滾樂團地位。電影《劇場版 咒術迴戰 0》主題曲《一途／逆夢》更讓他們首次登上Oricon單曲榜冠軍。2022年於東京巨蛋舉辦首次雙日公演；2023年舉辦總動員23萬人的大型戶外體育場巡演《CLOSING CEREMONY》。同年推出動畫《咒術迴戰 澀谷事變》主題曲《SPECIALZ》，短短兩個半月內串流播放破億次。

2023年11月發行第4張專輯《THE GREATEST UNKNOWN》，並於2024年展開日本五大巨蛋巡演與亞洲巡演，總動員超過40萬人。2025年4月為劇場版《名偵探柯南 獨眼的殘像》演唱主題曲《TWILIGHT!!!》，橫掃65項排行榜冠軍，並於東京・東急歌舞伎町Tower前舉辦突擊免費演出，吸引超過4萬名觀眾現場與線上觀賞，成為熱門話題。

