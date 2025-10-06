酷錄影哽咽「今天是最後一天」 愛犬將隨前女友離台…

吳姍儒錄影時唸出寵物溝通師信件，酷聽到瞬間落淚，場面超催淚。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕法籍YouTuber酷製作《中文怪物》迅速竄紅，近日他帶著愛犬Miki登上吳姍儒（Sandy）主持的節目《萌寵明星粗乃玩》，錄影時透露：「今天是最後一天與Miki相處。」原來狗狗即將隨前女友前往馬來西亞生活。

節目上，吳姍儒代為唸出寵物溝通師的信件內容：「爸爸，我會好好照顧自己，也知道你很忙，但還是希望你能多回家陪我玩。」信裡提到，Miki知道酷很愛牠，但有時太逞強、不願說出不開心，希望他能放心做自己，開心地去愛、去生活。聽到這段話，酷眼眶瞬間泛紅，一邊拭淚、一邊點頭，沉浸在離別的不捨中。

法籍YouTuber酷帶著愛犬Miki錄影，坦言這是最後一天相處。（翻攝自YouTube）

酷提到Miki原本是他與前女友共同飼養的寵物。分手後，兩人依舊保持輪流照顧的模式，直到前女友決定赴馬來西亞定居，並希望能將Miki一同帶去。酷考慮到自己工作繁忙、經常在外拍攝，無法長時間陪伴，加上Miki本來就比較黏媽媽，於是選擇尊重牠的歸屬，忍痛放手。

