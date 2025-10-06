網紅媽堅持偏方抗癌 劍橋高材女慘被害死

劍橋高材生帕洛瑪相信網紅媽的偏方抗癌，最終不幸死亡。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕23歲的劍橋大學畢業生帕洛瑪．榭米拉妮 （Paloma Shemirani）確診罹癌後，拒絕接受正規醫療治療，而是相信網紅媽凱特．榭米拉妮（Kate Shemirani）毫無醫學根據的「另類療法」，最後非但沒有治好癌症，還因一日5次咖啡灌腸慘死。

帕洛瑪於2023年秋天被診斷出罹患存活率非常高的非霍奇金氏淋巴瘤。（翻攝自X）

帕洛瑪於2023年秋天被診斷出罹患非霍奇金氏淋巴瘤，這是一種存活率相當高的癌症。然而，當醫師告知帕洛瑪若接受標準化學治療，有八成康復機會，但帕洛瑪拒絕接受化學治療，更採納網紅母親凱特的建議，使用「葛森療法」。

帕洛瑪的媽媽凱特是網路名人，她持續散播反疫苗和新冠疫情不實消息，加上凱特本來就具備護理師背景，不過凱特的執照早在2021年因散播不實醫療訊息後遭吊銷。帕洛瑪的爸爸法拉馬茲（Faramarz Shemirani）也同意妻子的看法，更傳訊給女兒：「不要同意醫生做的任何事，他們會試圖殺了妳」，更堅定帕洛瑪拒絕標準醫療。

帕洛瑪的母親是個網紅，更時常在網路散播反疫苗和新冠疫情不實消息，遭吊銷護理師執照。（翻攝自X）

凱特建議女兒使用「葛森療法」，主張嚴格的素食有機飲食、大量蔬果汁、使用灌腸「排毒抗癌」。帕洛瑪的雙胞胎兄弟加百列（Gabriel Shemirani）向死因調查法庭證實，帕洛瑪在母親指導下，進行每日多達5次的咖啡灌腸，輔以嚴格飲食即引用大量綠色果汁抗癌。

驗屍官在裁決時明確指出，帕洛瑪的死亡受到錯誤醫療方式所致，更點名凱特的行為「難以令人理解」，驗屍官認為凱特導致了女兒的死亡。

加百列也在庭上指控媽媽是導致妹妹死亡的罪魁禍首，更強調「妹妹的死全怪媽媽，她為了自己的原則，犧牲了帕洛瑪的生命」。

