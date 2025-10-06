自由電子報
娛樂 最新消息

孫德榮替于朦朧討公道 驚爆嘔吐不止急送醫

資深經紀人孫德榮不斷嘔吐，緊急送到三總就醫。（翻攝自臉書）資深經紀人孫德榮不斷嘔吐，緊急送到三總就醫。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國男星于朦朧日前傳出墜樓死亡消息，雖然警方說法為「意外墜樓」但網路上潛規則、虐殺說，顯得疑點重重。資深經紀人孫德榮表示于朦朧是他徒弟，還是像親兒子般重要的人，因此大動作替于朦朧舉辦法會，更表示要替他討回公道。今（6）孫德榮卻驚傳因嘔吐不止、痛到在地上打滾緊急送到三總就醫，現最新狀況曝光。

孫德榮即使人不舒服，還想著是不是于朦朧有話想對他說。（翻攝自X）孫德榮即使人不舒服，還想著是不是于朦朧有話想對他說。（翻攝自X）

孫德榮在社群發文，懷疑：「昨天晚上開始吃什麼？吐什麼？連喝水都可以從鼻子噴出來？全身好不舒服，中午XX一回到家，一話不說就送我來三總急診，我相信是于朦朧可能有些話要跟我講，人家說身體虛弱比較容易接受很多訊息，希望這是真的

孫德榮（前）認為身體虛弱時比較能接受到訊息。（翻攝自臉書）孫德榮（前）認為身體虛弱時比較能接受到訊息。（翻攝自臉書）

從孫德榮的發文可看出即使自己身體極度不舒服，他仍心繫替于朦朧討回公道，並懷疑于朦朧有話對他說。網友得知孫德榮緊急就醫消息，紛紛希望他早日恢復健康，並認為于朦朧一定能感受到孫德榮滿滿的愛。

☆勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，自由電子報關心您。☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

