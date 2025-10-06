自由電子報
娛樂 最新消息

BBC揭「J-POP教父」性侵案內幕 他揭真相遭網暴逼上絕路

《我們的世界：娛樂獵食者的黑幕》說服傑尼斯前偶像東山紀之（右）受訪。（MyVideo提供）《我們的世界：娛樂獵食者的黑幕》說服傑尼斯前偶像東山紀之（右）受訪。（MyVideo提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕BBC紀實節目《我們的世界：娛樂獵食者的黑幕 第一季》揭露已故「J-POP教父」喜多川強尼長達數十年的性侵行為，被認定為「日本戰後最大規模性侵案」，事件揭發2年多來依舊受到關注，案件令人不寒而慄。

節目播出當時共有957人在官方設置的「補償受理窗口」登記，要求針對遭受的性侵害進行賠償；該數據來自喜多川生前經營的經紀公司「傑尼斯事務所」（目前已改組為SMILE-UP.）的公告，顯示事件規模遠超外界想像。

《我們的世界：娛樂獵食者的黑幕》在甫播出便登上節目榜冠軍。（MyVideo提供）《我們的世界：娛樂獵食者的黑幕》在甫播出便登上節目榜冠軍。（MyVideo提供）

節目由新聞記者莫比恩阿扎爾（Mobeen Azhar）率領BBC團隊，好不容易取得與SMILE-UP.現任執行長，也是前傑尼斯旗下藝人東山紀之面對面專訪，東山紀之親口承認已和近200名受害者對談，承諾將無限期提供心理輔導。

他強調「與倖存者交流是我的職責」，雖然他沒有受過專業心理訓練，仍認為自己是最適合帶領公司處理此事的人。然而，多名倖存者批評公司賠償機制如同「黑箱作業」，缺乏透明度與明確時程安排，讓受害者依然難以獲得真正的正義。

阿扎爾也探訪了一位受害者的妻子，她與丈夫結縭十年，卻在他勇敢實名揭發遭喜多川性侵的經歷後，成為網路攻擊的箭靶。

粉絲將演唱會取消怪罪於等荒謬網爆理由，他的家人甚至遭到牽連，不但個資外洩，甚至收到死亡威脅。妻子哽咽回憶，丈夫留下訊息說自己去了山上，最後她在山中找到的卻是冰冷遺體，「他不想再有孩子受害，才選擇站出來，沒想到最後卻承受不住壓力走上絕路。」

此案更凸顯受害者二度傷害的殘酷現實，也讓外界更加質疑SMILE-UP.對受害者的保護與補償是否足夠？13歲就加入小傑尼斯的彰正甚至露臉受訪，「我們不應該讓它像一個暫時的問題被遺忘，而是必須成為日本歷史的一部分。」

《我們的世界：娛樂獵食者的黑幕 第一季》於MyVideo上架。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

