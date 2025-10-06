自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

韓國男歌手傳為維持高音進行化學閹割 本人親上火線回應

韓國男高音林亨柱親上火線回應接受化學閹割傳聞。（翻攝自X）韓國男高音林亨柱親上火線回應接受化學閹割傳聞。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國歌手林亨柱以高音著稱，近日他參與綜藝節目《摯友紀錄片－四人餐桌》，林亨柱特別親自澄清一件流傳多年的荒謬傳聞，指他為了維持高音進行「化學閹割」。

林亨柱用一種嚴肅且不失幽默的口吻否認此事，他說：「那不是事實，我可以很自信地說沒有這回事」。好友趙惠蓮也立刻接著說：「講這種話幹嘛那麼有自信啦」，惹得現場哄堂大笑，氣氛也隨之變得歡快。

林亨柱私底下愛吃甜食，可以吃完一整個蛋糕。（資料照，華視提供）林亨柱私底下愛吃甜食，可以吃完一整個蛋糕。（資料照，華視提供）

該集除林亨柱外，同台嘉賓還有趙惠蓮、黃光熙，聊到林亨柱12歲即出道、16歲獨自赴海外求學的過往之外，黃光熙竟然還突然爆料：他（林亨柱）雖然是世界級歌手，私底下卻超愛吃甜食，會一個人吃完整個蛋糕，還會很幼稚的在便利商店結帳時，故意問店員「你知道我是誰吧？」讓觀眾看到林亨柱超級反差萌的一面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中