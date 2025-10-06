韓國男歌手傳為維持高音進行化學閹割 本人親上火線回應
韓國男高音林亨柱親上火線回應接受化學閹割傳聞。（翻攝自X）
〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國歌手林亨柱以高音著稱，近日他參與綜藝節目《摯友紀錄片－四人餐桌》，林亨柱特別親自澄清一件流傳多年的荒謬傳聞，指他為了維持高音進行「化學閹割」。
林亨柱用一種嚴肅且不失幽默的口吻否認此事，他說：「那不是事實，我可以很自信地說沒有這回事」。好友趙惠蓮也立刻接著說：「講這種話幹嘛那麼有自信啦」，惹得現場哄堂大笑，氣氛也隨之變得歡快。
林亨柱私底下愛吃甜食，可以吃完一整個蛋糕。（資料照，華視提供）
該集除林亨柱外，同台嘉賓還有趙惠蓮、黃光熙，聊到林亨柱12歲即出道、16歲獨自赴海外求學的過往之外，黃光熙竟然還突然爆料：他（林亨柱）雖然是世界級歌手，私底下卻超愛吃甜食，會一個人吃完整個蛋糕，還會很幼稚的在便利商店結帳時，故意問店員「你知道我是誰吧？」讓觀眾看到林亨柱超級反差萌的一面。
