娛樂 歐美

不顧《哈利波特》原作幹譙 艾瑪華森駕照吊扣改騎單車

《哈利波特》演員重聚首，（左起）「妙麗」艾瑪華森、「哈利波特」雷德克里夫、「榮恩」魯伯特．葛林特。（路透）《哈利波特》演員重聚首，（左起）「妙麗」艾瑪華森、「哈利波特」雷德克里夫、「榮恩」魯伯特．葛林特。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因演出《哈利波特》系列電影中「妙麗」一角走紅全球的女星艾瑪華森（Emma Watson），在影壇消失7年，難得上網路廣播節目接受訪問，卻引來《哈利波特》原作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）抨擊，艾瑪華森沒放在心上，照樣騎著單車出席巴黎時裝週。

J.K.羅琳大罵艾瑪華森「偽善」、「無知」，艾瑪華森顯然把這些謾罵當作耳邊風。先前艾瑪華森接受訪問時表示，她回到牛津大學攻讀哲學博士，也希望創作關於「身為名人就讀一所大學」的獨腳戲。

艾瑪華森因上上網路廣播節目接受訪問，卻引來《哈利波特》原作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）抨擊。（美聯社）艾瑪華森因上上網路廣播節目接受訪問，卻引來《哈利波特》原作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）抨擊。（美聯社）

由於去年7月艾瑪華森在英國牛津開車，因超速被罰款，加上過去累積的違規紀錄，扣點已達9分，導致駕照遭吊扣並禁止開車6個月處分。不能開車的艾瑪華森輕鬆回答自己現在騎腳踏車通勤，她還解釋，「我開車之前就已經騎腳踏車，但也因為這樣（駕照遭吊扣）我又回去騎腳踏車」。

