加藤鷹宣布明年移居台灣 向衛福部招手：我想教性教育

〔記者廖俐惠／綜合報導〕傳奇AV男優加藤鷹近期接受日本媒體訪問，透露計畫最快在明年搬來台灣，並希望能夠在衛福部工作。

日本媒體報導，加藤鷹以「金手指」廣為人知，在香港、台灣都擁有極高的知名度，加藤鷹過去曾經擔任《SWAG》的大使以及製作人，現在則是情趣用品的CTO（技術官），因此一個月會到台灣一次，搭飛機通勤。加藤鷹提到，他曾經與目前已住在台灣的港星杜汶澤合作過電影《豪情3D》，「現在我們在電視上或者活動也會一起合作，不是說沒有日本的工作，而是在台灣更能發揮我的可能性，所以最快明年，我就想正式移居台灣。」

「總有一天希望能夠在相當於日本厚勞署的台灣衛福部工作。」加藤鷹表示，他想從事性教育相關的工作，並不是單純的情色，而是傳達安全的「性」。他透露，為了取得台灣居留證，必須要開設公司，需要做很多準備以及手續，希望能夠成為台日之間的橋樑之外，也會為男性下半身抗老化的診所提供顧問服務。

