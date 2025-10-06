台八女神中秋放福利 狂曬濕身美照請吃：「辣味月餅」

台八女神黃瑄中秋佳節前夕發福利。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台八女神黃瑄中秋佳節前夕發福利，在社群網站曬出多張泳裝辣照，還俏皮寫下：「海蝕月池，不似人間」。畫面中的黃瑄穿著黑色不規則比基尼，胸前以金屬圓環連貼雙峰布料，另以線條方式向下延伸，與泳褲繫在一起。這套別具巧思的泳裝不但展現出她的健美身材，同時也秀出翹臀，黃瑄本人則打趣：請大家吃辣味月餅。

黃瑄秀泳裝照笑稱請大家吃「辣味月餅」。（翻攝自臉書）

雖然畫面看起來很美麗，不過40歲的黃瑄今年曾經遭遇車禍，內副韌帶斷裂、前十字韌帶全斷、半月板破裂還加上骨頭內部發炎，傷勢相當嚴重。經過半年左右休養，她現在看起來復原狀況非常好。她也常與同劇演員一起相約爬山，享受運動與戶外美好氣息。

背對鏡頭的黃瑄露出挺翹美臀。（翻攝自臉書）

別看黃瑄笑得燦爛，2025年對她來說，真的充滿波折，除上述所提到的嚴重車禍外，她年初也認了與新加坡籍前夫「馬卡龍」離婚，發生了許多重要的人生事件。

