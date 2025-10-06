自由電子報
娛樂 最新消息

伊能靜去找嫩尪 招認自己爆肥驚人體重曝光

伊能靜認了爆肥4公斤。（翻攝自小紅書）伊能靜認了爆肥4公斤。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲伊能靜2015年嫁給小10歲的中國演員秦昊，儘管常爆出婚變傳聞，兩人都以行動打破謠言，伊能靜昨天更鬆口，這幾天放假去秦昊的劇組探班，劇組準備很多好吃的，兩人「胡吃海塞」之下，她再站上體重機後，竟然暴肥到55公斤，緊急展開為期兩天的12小時「輕斷食」計畫拯救體重。

伊能靜之前與小哈利同台，體重約51公斤。（翻攝自小紅書）伊能靜之前與小哈利同台，體重約51公斤。（翻攝自小紅書）

伊能靜大方招認目前的體重為「55公斤」，「這應該是我這一陣子最胖的時候了。」日前她和愛子「小哈利」庾恩利同台熱舞時，還是51公斤左右，她驚呼：「現在這個體重對我來講是太胖了。」因為接下來有直播活動，她喊話要在10月11日之前能夠瘦回52公斤。網友直呼「為什麼不顯胖？」、還有網友打趣建議她也要督促秦昊減肥，「你自制力那麼高也胖4公斤，他估計要胖8公斤」。

伊能靜緊急展開「輕斷食」計畫。（翻攝自小紅書）伊能靜緊急展開「輕斷食」計畫。（翻攝自小紅書）

