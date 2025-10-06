泰勒絲MV甜到出汁 暗藏2彩蛋放閃未婚夫

美國流行樂壇天后泰勒絲（右）和她的橄欖球星未婚夫凱爾斯。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國流行樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）推出第12張專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl），主打歌《The Fate of Ophelia》創下Spotify史上單日串流最高單曲紀錄。今（6）MV正式公開，泰勒絲不但連換9套華麗服裝，未婚夫球星凱爾斯（Travis Kelce）則以彩蛋模式如：橄欖球、背號87暗藏在細節內，兩人曬甜蜜，甜到快要滴出蜜。

泰特斯開心說：我的麵包正式成為MV明星啦。（翻攝自YouTube）

今日曝光的MV由泰勒絲親自主導，她穿著白色長裙緩緩甦醒，近日愛上烘焙的她，也在MV裡加入她手做的「酸種麵包」。泰勒絲提到烘焙，笑著說：「對我這個烘焙人來說，這天真的很興奮，因為我的麵包正式成為MV明星啦！」

泰勒絲在MV中接住橄欖球，往87號房走去，暗曬未婚夫凱爾斯。（翻攝自YouTube）

陷入愛河裡充滿幸福的泰勒絲自然不會忘記在MV當中加入「未婚夫元素」。其中一幕她突然接住從畫面外飛進來的橄欖球，接著走進呼應未婚夫凱爾斯背號「87」號的房間，這些小小的彩蛋都讓人感受到兩人之間濃情密意。

泰勒絲接連又換上紅色連身衣搭配金色短髮，向「性感女神」瑪麗蓮夢露致敬；隨即又換上水藍色泳裝，拿著泳圈與舞群熱舞，畫面繽紛璀璨，宛若一場嘉年華。

泰勒絲執導《The Fate of Ophelia》MV，變身瑪麗蓮夢露。（翻攝自YouTube）

由於MV由泰勒絲親自主導，她表示想呈現出歷史上各種表演女郎，她說：「例如在19世紀，妳可能會擔任前拉斐爾派畫家模特兒，或是夜總會歌舞表演者、舞台劇演員、拉斯維加斯的歌舞女郎。也可能是1930～1940年代巴士比柏克萊時期的銀幕女伶、The Eras Tour演唱會巡演的流行歌手」。

