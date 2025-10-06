自由電子報
娛樂 電視

陳淑芳揭金鐘遺憾「欠我2個獎」 喊話：一場戲也願客串

〔記者侯家瑜／台北報導〕陳淑芳今（6）日與製景師葉輝龍出席文化部舉辦的《金鐘60／60特展》開幕儀式，精神奕奕地現身會場，妙語如珠又不改爽朗個性，開玩笑喊：「金鐘欠我兩個獎」！

陳淑芳、葉輝龍為金鐘60特別貢獻獎得主，今出席《金鐘60／60特展》開幕。（記者潘少棠攝）陳淑芳、葉輝龍為金鐘60特別貢獻獎得主，今出席《金鐘60／60特展》開幕。（記者潘少棠攝）

現年86歲的陳淑芳感性提到，自己演戲數十年拿過無數獎項，卻從未抱回過金鐘女主角與女配角，「金鐘欠我2個獎！以前我都說不要給我，因為我要養家、要照顧繼父，現在反而覺得還差這兩個獎，歡迎大家找我拍戲，一場戲我也願意客串！」

回憶早年拍攝電視劇的辛苦歲月，陳淑芳笑曝曾在直播錄影時腦袋當機忘詞，導演急喊：「桌上煙抽一下！」她一頭霧水問：「要我抽煙？」沒想到節目早已Live播出，只能臨時切進廣告救場。談到經典角色，她提起當年與金城武合作《草地狀元》，並大讚金城武當時雖是學生，卻非常敬業，「他現在真的很棒。」而她也曾演出《台灣龍捲風》，如今看到展場中自己的舊劇照，笑說：「我以前怎麼這麼漂亮！」

陳淑芳健檢報告「零紅字」，身體狀況良好。（記者潘少棠攝）陳淑芳健檢報告「零紅字」，身體狀況良好。（記者潘少棠攝）

外界關心她的身體狀況，陳淑芳大方透露健檢結果「沒紅字」，身體狀況良好，只是醫生叮嚀不要熬夜演戲。她也笑說現在飲食不再忌口，「中秋節我還是會吃小月餅，想吃就吃！」

同場現身的還有現年80歲的製景師葉輝龍，自13歲入行至今超過一甲子。他感嘆如今電視台木工人手稀少，「台視木工只剩下2人，另一位也已經70多歲。」呼籲年輕人投入製景領域傳承技藝，「道具、佈景不只是擺設，還要兼顧時間與真實感，每一拆一搭都有學問。」

葉輝龍回顧電視佈景黃金時期，感嘆木工現在人手只剩2人。（記者潘少棠攝）葉輝龍回顧電視佈景黃金時期，感嘆木工現在人手只剩2人。（記者潘少棠攝）

《金鐘60／60特展》由文化部影視及流行音樂產業局主辦，即日起至10月19日，每日10:00到18:00，於華山1914文化創意產業園區展出，透過經典影視作品與重要事件，回顧台灣傳播媒體60年歷程，邀觀眾一起見證金鐘獎的榮耀與傳承。

