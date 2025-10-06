玉女歌手遭親姊背叛…2億身家蒸發欠下巨債 驚人現況曝光了

〔記者張釔泠／台北報導〕62歲「玉女歌手」范怡文24歲時轉戰服飾業有成，巔峰時期資本額超過2億，不料遭到親姊背叛，一夕之間從CEO淪為鉅額欠款的債務人，咬牙還完後身上幾乎一毛不剩。她從人生谷底爬起後重回唱片圈，出道40年推出的新單曲《美好時光》，不僅在「BEST好歌榜」奪下冠軍，成為她入行以來首支榜首作品，近日更因一場「城市巧合」再掀話題。

范怡文積極備戰明年初演唱會。（翰森娛樂提供）

中秋前夕，香港最高地標建築「環球貿易廣場ICC」夜間燈幕上，亮起「美好時光」四字，彷彿替她跨海打歌，照片曝光後立刻引發熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

范怡文新歌《美好時光》，意外點亮香港天際線。（翰森娛樂提供）

畫面攝於維多利亞港夜景，巨型燈幕在ICC高樓間格外醒目，搭配霓虹天際線與海面倒影，有歌迷驚呼「真的太巧合」、「像是香港也在應援」。范怡文看到照片後開心表示：「這是今年最好的中秋禮物！」

范怡文積極備戰明年初演唱會。（翰森娛樂提供）

范怡文近日也積極投入健身訓練，提升運動強度，希望在明年初的演唱會以更好的狀態呈現舞台演出。她透露，演唱會內容絕對令人期待，自己非常興奮，也希望歌迷屆時能到場支持，共度屬於大家的美好時光。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法