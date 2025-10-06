自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

趙樹海15歲慘遭火車撞「失憶兩個月」 吐談生死觀：有人唱我的歌就夠了

〔記者侯家瑜／台北報導〕胡瓜YouTube 頻道《下面一位》最新一集邀請民歌始祖趙樹海，兩人久違重逢，原以為是輕鬆敘舊，沒想到節目竟安排他們下田挖竹筍，變成「流汗實境秀」。胡瓜笑喊：「七老八十還在做苦工！」光是聊天回憶就聊到滿身汗，趙樹海更誇胡瓜頻道「比你的電視節目都還好看」，讓胡瓜哭笑不得。

胡瓜（左）與趙樹海久違重逢，節目現場笑聲不斷。（下面一位提供）胡瓜（左）與趙樹海久違重逢，節目現場笑聲不斷。（下面一位提供）

兩人到竹筍園體驗當筍農，面對堅硬的竹筍，兩人邊挖邊碎念卻越挖越起勁，汗如雨下。趙樹海擦汗時衛生紙卡在眼上，胡瓜貼心幫他移除，畫面宛如偶像劇，趙樹海笑虧：「沒想到年紀這麼大還能演BL劇！」笑翻全場。

節目中趙樹海也首度談起自己15歲時遭火車撞傷、失憶兩個月的往事，原被建議休學，卻堅持不退縮，「也許那時就開始學會創作吧。」他回憶當兵時與鄰兵彈吉他消遣，受到楊弦啟發後創作第一首歌，從此開啟民歌之路。

胡瓜（左）、趙樹海下田體驗挖竹筍，滿頭大汗仍樂在其中。（下面一位提供）胡瓜（左）、趙樹海下田體驗挖竹筍，滿頭大汗仍樂在其中。（下面一位提供）

節目尾聲，兩人感慨從鄰居到如今依舊在娛樂圈奮鬥，趙樹海說：「有一天我可能默默消失，但只要有人唱我的歌，我就很滿足。」胡瓜則笑回：「等那天來，我再邀你上《下面一位》！」展現滿滿情誼與歲月溫度。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中