趙樹海15歲慘遭火車撞「失憶兩個月」 吐談生死觀：有人唱我的歌就夠了

〔記者侯家瑜／台北報導〕胡瓜YouTube 頻道《下面一位》最新一集邀請民歌始祖趙樹海，兩人久違重逢，原以為是輕鬆敘舊，沒想到節目竟安排他們下田挖竹筍，變成「流汗實境秀」。胡瓜笑喊：「七老八十還在做苦工！」光是聊天回憶就聊到滿身汗，趙樹海更誇胡瓜頻道「比你的電視節目都還好看」，讓胡瓜哭笑不得。

胡瓜（左）與趙樹海久違重逢，節目現場笑聲不斷。（下面一位提供）

兩人到竹筍園體驗當筍農，面對堅硬的竹筍，兩人邊挖邊碎念卻越挖越起勁，汗如雨下。趙樹海擦汗時衛生紙卡在眼上，胡瓜貼心幫他移除，畫面宛如偶像劇，趙樹海笑虧：「沒想到年紀這麼大還能演BL劇！」笑翻全場。

節目中趙樹海也首度談起自己15歲時遭火車撞傷、失憶兩個月的往事，原被建議休學，卻堅持不退縮，「也許那時就開始學會創作吧。」他回憶當兵時與鄰兵彈吉他消遣，受到楊弦啟發後創作第一首歌，從此開啟民歌之路。

胡瓜（左）、趙樹海下田體驗挖竹筍，滿頭大汗仍樂在其中。（下面一位提供）

節目尾聲，兩人感慨從鄰居到如今依舊在娛樂圈奮鬥，趙樹海說：「有一天我可能默默消失，但只要有人唱我的歌，我就很滿足。」胡瓜則笑回：「等那天來，我再邀你上《下面一位》！」展現滿滿情誼與歲月溫度。

