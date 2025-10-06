自由電子報
娛樂 亞洲

于朦朧死因不單純 疑捲權貴鬥爭...海外密友爆「女星是紅二代小三」

〔記者李紹綾／台北報導〕37歲中國男星于朦朧離世將滿一個月，死因仍眾說紛紜。雖然官方早早定調「意外」，但各種陰謀論仍滿天飛，甚至傳出牽涉紅二代與中南海家族，讓整起事件更加詭異。

一名旅居海外、自稱于朦朧多年好友的歐陽先生接受《人民報》訪問，直言：「他絕不可能自殺」。他透露，兩人從中學時期就認識，一起上畫畫班、拍照，性格上的真誠與義氣，讓他一直記得對方。去年5月，于朦朧曾向他抱怨圈內太累，「很多事要應付，又不想違心去巴結人」，甚至萌生退圈念頭。

于朦朧。（翻攝自微博）于朦朧。（翻攝自微博）

兩人最後一次通話是在8月初，歐陽先生提到，當時于朦朧還說要傳新影集給他看，沒想到等來的卻是遺憾的死訊。他強調，于朦朧生前狀態正常，還有新片邀約，不太可能做出輕生的事。

歐陽先生透露，于朦朧曾提到自己演出的一部電影，背後牽涉「紅二代」背景，有次導演還說要帶他進中南海，結果臨時接到電話沒去，「領導自己去了」。歐陽先生懷疑，這層關係正是悲劇的導火線，他也直言，中國娛樂圈黑幕重重，錢、權、色交易滿天飛，「很多女星是紅二代的小三，也有男星被迫陪玩陪睡」，他認為，于朦朧的「清高與堅持」可能得罪了某些權勢人物。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

