遇到大遊行！張信哲「走路上班」登麥迪遜花園廣場 天后帶老公、混血兒露臉

〔記者張釔泠／台北報導〕繼泰勒絲、BLACKPINK、BTS等大咖天團，美東時間10月4日張信哲登上紐約傳奇場館「麥迪遜花園廣場」，舉辦「未來式Our Story」演唱會，在「金音14」拿下最佳專輯、最佳創作歌手雙料殊榮的「電豎琴女王」蘇珮卿旅居曼哈頓，也在中秋節前夕專程前來朝聖偶像，與夫婿Cody、愛子KK闔家到場力挺觀賞。

張信哲登上紐約麥迪遜花園廣場開唱。（潮水音樂提供）

張信哲唱進全球指標場館，元氣滿滿登場，開口笑喊：「你們真的離我很近，慢慢說，我真的聽得很清楚！」更幽默分享：「今天從酒店走到場館來，因為外面有大遊行，這是我第一次『走路上班』，真的很特別！」接著在《做你的男人》後，他感性表示：「算一算我已經超過10年沒來海外，真的很開心可以看到紐約的大家！」現場男粉絲大喊「一路陪你到紐約」，張信哲笑回：「那有人要陪我到波士頓嗎？」台下萬人大喊「要」笑聲不斷。

演唱中段氣氛越趨熱烈，當他唱到《就懂了》時，天花板灑下數十個彩球，全場歌迷尖叫聲連綿不絕，張信哲邊唱邊互動，甚至親手拍球回敬觀眾，現場氣氛瞬間爆表。他笑說：「等下沒球也要這麼嗨喔？」開心稱：「我被大家寵壞了，謝謝大家願意接受我帶點實驗的音樂，每一首歌都是我生命的印記。」

蘇珮卿與老公Cody、兒子KK朝聖偶像演唱會。（潮水音樂提供）

壓軸曲《難以抗拒你容顏》時，大螢幕播放他在紐約街頭的旅行畫面，中央公園陽光、街角咖啡香與偶遇彩虹的影像，引爆粉絲驚呼，他笑說：「是不是以為是key上去的彩虹？那天真的超幸運！」

而紐約站最大驚喜，出現在加班曲《直覺》登場時，張信哲忘情將麥克風遞給台下一名男粉絲，未料對方一開口「破音」，讓全場嗨翻，氣氛瞬間從浪漫轉為爆笑。演出結束後，更有粉絲在網路分享紐約站求婚成功的訊息，雖當下他未察覺，但得知後他開心送上祝福：「好個月圓人團圓，千里共嬋娟啊！」

