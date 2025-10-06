自由電子報
娛樂 亞洲

疑挖開于朦朧肚子！范世錡新劇播出網毛骨悚然：本色演出

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國男星于朦朧9月11日身亡，案件疑點重重，網路瘋傳一段驚悚傳聞，指藝人范世錡疑似在案發現場高喊「打暈了刨開」，被貼上共犯標籤，傳出他在成都舉辦的演唱會門票僅售出15張，網友直言「恐怕已成棄子」。

范世錡遭傳「挖開于朦朧肚子」成輿論焦點，新劇登場被指「本色演出」。（翻攝自微博）范世錡遭傳「挖開于朦朧肚子」成輿論焦點，新劇登場被指「本色演出」。（翻攝自微博）

就在輿論一片譁然之際，范世錡主演的新劇《許我耀眼》開播，他飾演投資人「蔣亮」，與趙露思、陳偉霆對戲，戲裡角色花心又有手腕，對女主角動作頻頻，隨著他登場畫面播出，部分觀眾因網路謠言已先入為主，驚呼「這不就是本色演出嗎？」

《許我耀眼》最新一集陳偉霆與趙露思飾演的夫妻吵離婚，趙露思在尋求投資過程中遇見范世錡。范世錡所飾的亮總一邊提供資金、一邊暗藏情愫，對她話中有話地勾引：「當一個女人不可冒犯，不可動搖，她的身上就有種很迷人的東西。」

范世錡近期因于朦朧事件，被捲入輿論風暴。（翻攝自微博）范世錡近期因于朦朧事件，被捲入輿論風暴。（翻攝自微博）

事實上，范世錡自9月下旬起遭遇大規模網暴，大量惡意剪輯影片與虛構爆料在網上瘋傳。其工作室上月24日緊急發出嚴正聲明，逐條駁斥五大類謠言，強調內容皆為拼接造假，並透露已報警立案、提告多名造謠帳號。不過，于朦朧事件仍在延燒，外界仍持續揣測與討論。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大body

