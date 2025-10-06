自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

韓國人瘋看！《醜得要命》10天破百萬 「近5年最神反轉片」

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓片《屍速列車》導演延尚昊最新懸疑力作《醜得要命》在韓國上映10天，觀影人次正式突破100萬，成為今年秋天韓國反轉賣座作品。

《醜得要命》權海驍（左）、朴正民主演。（壹壹喜喜提供）《醜得要命》權海驍（左）、朴正民主演。（壹壹喜喜提供）

《醜得要命》講述篆刻工藝大師的妻子死亡相關的秘密，圍繞人類內心的醜惡和復仇的故事，題材雖然沉重，仍傳遞出人類普世價值。

韓媒報導，截至5日下午，《醜得要命》在韓國累計觀影人數達到100.5萬人次，在中秋佳節多樣競爭作品中展現獨一無二的存在感，證明延尚昊導演的實力。

《醜得要命》主演群恭賀電影在韓國破百萬人次觀看。（翻攝自X）《醜得要命》主演群恭賀電影在韓國破百萬人次觀看。（翻攝自X）

韓國網友大讚「演員們的演技瘋了」、「最近5年內看過的電影中屈指可數的作品」等佳評如潮；電影界相關人士表示:「《醜得要命》突破100萬只是開始，以強有力的口碑為基礎，預計票房將會長期持續。」

據悉，片中一人飾兩角的演員朴正民以零片酬演出，最終「小兵立大功」，主角們也紛紛傳達100萬觀影人次感謝訊息，並於連假進行舞台問候，親自表達感謝。《醜得要命》在台熱映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中