韓國人瘋看！《醜得要命》10天破百萬 「近5年最神反轉片」

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓片《屍速列車》導演延尚昊最新懸疑力作《醜得要命》在韓國上映10天，觀影人次正式突破100萬，成為今年秋天韓國反轉賣座作品。

《醜得要命》權海驍（左）、朴正民主演。（壹壹喜喜提供）

《醜得要命》講述篆刻工藝大師的妻子死亡相關的秘密，圍繞人類內心的醜惡和復仇的故事，題材雖然沉重，仍傳遞出人類普世價值。

請繼續往下閱讀...

韓媒報導，截至5日下午，《醜得要命》在韓國累計觀影人數達到100.5萬人次，在中秋佳節多樣競爭作品中展現獨一無二的存在感，證明延尚昊導演的實力。

《醜得要命》主演群恭賀電影在韓國破百萬人次觀看。（翻攝自X）

韓國網友大讚「演員們的演技瘋了」、「最近5年內看過的電影中屈指可數的作品」等佳評如潮；電影界相關人士表示:「《醜得要命》突破100萬只是開始，以強有力的口碑為基礎，預計票房將會長期持續。」

據悉，片中一人飾兩角的演員朴正民以零片酬演出，最終「小兵立大功」，主角們也紛紛傳達100萬觀影人次感謝訊息，並於連假進行舞台問候，親自表達感謝。《醜得要命》在台熱映中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法