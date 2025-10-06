自由電子報
娛樂 最新消息

曾喊「會和喬任梁一樣」！女星血手照被挖出 6年未現身成謎

曾演出《宮》、《美人心計》、《錦繡緣華麗冒險》等戲劇的呂佳容，近年神隱成謎。（翻攝自微博）曾演出《宮》、《美人心計》、《錦繡緣華麗冒險》等戲劇的呂佳容，近年神隱成謎。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕于朦朧墜樓身亡震驚各界，外界質疑聲浪仍未平息，粉絲更自發發起連署，要為偶像討回公道。網友也意外關注到另一位昔日活躍螢光幕前的女星呂佳容。她自2019年發出一張手腕受傷照後便神隱至今，不少人憂心起她的現況。

于朦朧墜亡案延燒，網友再度挖出呂佳容血手照貼文。（翻攝自微博）于朦朧墜亡案延燒，網友再度挖出呂佳容血手照貼文。（翻攝自微博）

呂佳容以戲劇《宮》、《美人心計》、《錦繡緣華麗冒險》、《親愛的婚姻》、《我的保姆手冊》等走紅，早年與明道合作《美人天下》時，在冰天雪地裡完成螢幕初吻，被視為她的代表作之一。她與已故男星喬任梁私交甚篤，兩人因戲結緣成好友。2018年拍攝《我的保姆手冊》期間，呂佳容突然於微博發出血跡斑斑的手部照，並留下「太可怕了，我輸了，我認，我退出」以及「如果我明天不在，就和喬任梁一樣」等令人不安的文字，引發外界震驚。

當時她在留言區提到「領域傳媒把我們都這樣對待」、「不碰他家人就要弄死我」，並指名「領域傳媒周昊」，暗示幕後另有內情。隨後她的工作室於當天下午緊急發聲，稱呂佳容只是手部受傷，已連夜送醫包紮，盼外界放心。然而事件後，呂佳容便淡出公眾視野，未再接拍新作。雖然2023年曾播出她演出的《最燦爛的我們》，但該劇實際拍攝於2017年底。

點圖放大header
點圖放大body

