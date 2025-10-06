李子森一口氣錄影2天 累到缺氧「靠吸氧氣瓶續命」

〔記者侯家瑜／台北報導〕《唱歌給你聽》開播在即，李子森坦言接下主持邀約時驚訝到不行：「《綜藝一級棒》的邀約我大概驚訝80分，這次是800分！」他笑說長官「很有勇氣」找他主持，也直呼這是人生清單前三名的大挑戰。

李子森錄《唱歌給你聽》累到缺氧。（中天提供）

首次主持節目就挑大梁，李子森笑稱壓力全靠「學長許志豪扛」，但其實他私下相當認真。回憶第一次進棚錄影，他連續兩天早起梳化、彩排、錄影，幾乎沒時間休息，「錄到最後整個恍神、注意力無法集中，聽力也開始下降。從小只要太累耳朵就會紅，那次真的有點缺氧。」

翁鈺鈞被讚是「雙聲道才女」。（中天提供）

體力幾乎透支的他，最後靠吸氧氣瓶才緩和狀況：「剛好化妝師出國去高原工作，有剩的氧氣瓶就借我用。」他笑說那次經驗讓他學到「錄節目要懂得配速」：「彩排不能太拚，要慢慢開嗓，正式錄影時再全力以赴，不然會變『開嗓開到開天窗』。」

《唱歌給你聽》主持群，許志豪（左起）、杜忻恬、李子森。（中天提供）

節目每集都向歌壇前輩致敬，首集主題為台語天后龍千玉，並邀音樂才女翁鈺鈞演唱《傷痕》、《心掛意無路用》等經典歌曲，現場宛如小型演唱會。李子森誇她是「國台語雙聲道音樂才女」，許志豪也驚嘆她年紀輕卻愛老歌：「她直播都唱3、40年前的歌！」杜忻恬則笑問：「是我們都沒聽過的那種嗎？」李子森自認與老歌距離遠，「我是從周杰倫、孫燕姿、S.H.E那代開始聽歌，下次可以來個流行金曲特輯！」

