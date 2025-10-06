自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧身亡！易烊千璽疊石直播藏玄機？名下竟註冊「軍火公司」 網炸鍋掀陰謀論

于朦朧。（翻攝自微博）于朦朧。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕37歲中國男星于朦朧離世滿月，死因仍疑點重重。近期有網友發現，TFBOYS成員易烊千璽名下竟註冊了「軍火公司」，細節詭異、時間點又剛好對上他那場「疊石頭直播」，讓原本就撲朔迷離的事件再添懸念。

易烊千璽上月開直播疊石頭，被解讀是「壓事」。（翻攝自微博）易烊千璽上月開直播疊石頭，被解讀是「壓事」。（翻攝自微博）

于朦朧上月11日身亡，官方火速定調為「意外」，但外界始終質疑背後另有內情。就在輿論最敏感的時候，易烊千璽、陳曉、成毅三人幾乎同時開直播，被懷疑是在「壓熱搜」。其中易烊千璽久違開播，全程17分鐘只專注疊石頭、神情低落，不斷嘆氣，甚至脫口「好無聊」，最後一句「下播吧」草草結束。當時就有人懷疑他是被迫「營業」，為了壓下于朦朧熱搜，甚至有人解讀「疊石」其實是在「壓事」。

易烊千璽的名字竟註冊了13類軍火公司。（翻攝自微博）易烊千璽的名字竟註冊了13類軍火公司。（翻攝自微博）

近日有網友翻出工商登記資料，發現「北京久慕德文化發展有限公司」以易烊千璽名義，註冊了軍火與煙火類商標，由於這類商標一般人根本無法申請，沒高層背景根本批不下來，外界懷疑「背後有人在操作」，甚至認為他被拿來當「替罪羊」，一旦出事，責任都會落在他身上，而真正的操盤者早就抽身離開。

于朦朧的名字也曾被註冊在軍火類商標上。（翻攝自微博）于朦朧的名字也曾被註冊在軍火類商標上。（翻攝自微博）

更巧的是，于朦朧的名字也曾被註冊在軍火類商標上，兩人遭遇驚人相似，引發更多陰謀論：「這不只是巧合，根本是同一批人在搞！」雖然粉絲試圖為易烊千璽緩頰，認為他是「被利用的」，但事件至今仍讓整個中國演藝圈籠罩在一股詭譎氛圍中。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

