攔不住我！新生兒手握媽媽避孕器 戰勝99％避孕率誕生

〔記者廖俐惠／綜合報導〕巴西一名醫護人員在網上曬出新生兒手抓「避孕器」的照片，引發網友熱烈討論，更有人笑說：「避孕器也無法阻擋他的出生。」不過台灣婦產科醫師認為，新生兒不可能手握著避孕器出生，照片應該是擺拍。

巴西這名男嬰左手握著媽媽的避孕器，右圖經過顏色處理。（翻攝自IG）

根據《mirror》報導，這名男童叫馬修斯加布里埃爾（Matheus Gabriel），他的到來某方面來說是場「意外」，因為他的母親奧利維拉（Queidy Araujo de Oliveira）已使用「子宮內避孕器」將近兩年，避孕效果被認為超過99%，沒想到竟然還是中了大獎。報導進一步指出，醫師認為在懷孕期間取出避孕器風險太大，因此將其暫時留在體內，所幸加布里埃爾仍平安健康出生。

負責接生的醫師娜塔莉亞（Natalia Rodrigues）開心地將加布里埃爾手握避孕器的畫面po上網，寫道：「拿著我的勝利獎盃，那個攔不住我的避孕器！」孩子的爸則將進行結紮手術，笑說：「我的工廠要關門了。」

娜塔莉亞將男嬰及其母親的避孕器po上網，圖片經過顏色處理。（翻攝自IG）

不過寶寶真的是手握避孕器出生的嗎？台灣婦產科的蘇怡寧醫師直言「這就是擺拍」，表示寶寶出生時不會真的抓著避孕器出來，「從科學上來說，避孕器在子宮腔裡，而寶寶被羊膜與胎水包著，根本不可能伸手去碰到避孕器，更不可能握著出來。寶寶在羊膜裡，避孕器在子宮裡羊膜外，手不會穿牆取物。」

