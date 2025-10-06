自由電子報
音樂

阿信出錯全網急找他 金曲歌后高EQ願為主唱大人改名

〔記者陳慧玲／台北報導〕「超犀利趴14」昨（5日）在高雄巨蛋落幕，金曲台語歌后李竺芯也和五月天同台「軋車」，事後五月天主唱阿信發文謝謝李竺芯來參加犀利趴，但一時筆誤將她的名字打成「李竺心」，由於Threads更改錯誤有時間限制，因此網友比阿信還急，不斷留言提醒，還有網友tag阿信，不過因為昨晚剛演出結束，阿信沒有時刻上網，等他發現時已超過可以更改錯誤時限，阿信也自我處罰。

五月天首次和金曲歌后李竺芯（左二）同台合唱。（相信音樂提供）五月天首次和金曲歌后李竺芯（左二）同台合唱。（相信音樂提供）

原本阿信發文寫到：「謝謝竺心上船。」發現錯誤後，他自我「罰寫」，連續打了「芯芯芯芯芯」，李竺芯也高EQ回應：「感謝主唱大人賜字，從此以後我要改名李竺芯芯芯芯芯（有回音的芯）」。

李竺芯（左二）被五月天的真誠感動。（相信音樂提供）李竺芯（左二）被五月天的真誠感動。（相信音樂提供）

昨晚五月天邀李竺芯合唱《軋車》，原本年少輕狂的壓車變成法式優雅的甩尾，李竺芯以法語腔說：「感謝船長邀約，很榮幸能搭上這艘音樂遊輪，有跟著五月天航向法國的感覺。」另外李竺芯也談到，昨晚回到後台，看到五月天在台上向歌迷深深鞠躬，覺得很感動，覺得即便五月天經歷了20多年的演唱會，依舊在他們眼裡看到深深的感謝與觸動。

