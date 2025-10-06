「我推」八木勇征無預警宣布引退！新身分曝光竟成了社長

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由人氣女星鈴木愛理與八木勇征攜手合作的浪漫喜劇《我推成為我上司 全速前進》，這部作品延續2023年話題作《我推成為了上司》主題，舞台轉換至大型時尚服飾公司，由社長秘書南愛衣（鈴木愛理飾）與新任年下帥氣社長旬（八木勇征飾）展開一段心動滿格的戀愛喜劇。

FANTASTICS成員八木勇征在《我推成為我上司 全速前進》演出演員出身的新任社長冰室旬。（friDay影音提供）

《我推成為我上司 全速前進》故事描述主角南愛衣（鈴木愛理飾）身為服裝貿易公司努力工作的社長秘書，也沉迷於當紅的年下帥氣演員冰室旬（八木勇征飾）的我推活動。某天，社長突然病倒，但旬竟因故宣布退出演藝圈而讓愛衣徹底陷入絕望，不料新任社長竟是她的推本人！?

請繼續往下閱讀...

回憶前作播出時，不僅登上追劇排行，更獲得「全御宅族的夢」、「幸福感爆棚」等熱烈迴響，她表示：「能拍攝第二部作品真的很開心，也覺得必須更加努力。《我推》文化能透過戲劇擴散到這麼多人身上，讓我深刻感受到『有推的生活就是幸福』，甚至這已經成為日本的一部分文化。」

鈴木愛理《我推成為我上司 全速前進》飾演社長秘書，本命竟意外成為她的上司。（friDay影音提供）

談到續作的「升級亮點」，鈴木愛理直言：「這次對象是比自己年紀小的的上司，所以曖昧與心動的角度和理由都不同，劇裡會有更多讓人心跳加速的橋段。希望觀眾能從愛衣的視角，想像如果自己和推交往會是什麼感覺。」她更強調劇中增加不少「讓人忍不住尖叫」的瞬間，絕對會讓觀眾臉紅心跳。

八木勇征（左）、鈴木愛理演出日劇《我推成為我上司 全速前進》。（friDay影音提供）

鈴木愛理形容對國寶級帥哥八木勇征的第一印象是個「大Baby」，看似愛撒嬌，但實際在現場卻常常適時給予支援與安定感，「我在拍攝時若有不足，他會貼心提醒，讓整個氛圍非常愉快。」鈴木愛理也坦言，自己本身就有「宅女氣質」，能把平時的追星心情全力釋放到角色中，獲得觀眾的「好可愛」回饋，也讓她會更有自信。《我推成為我上司 全速前進》已於friDay影音每週四同步跟播。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法