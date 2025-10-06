自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

「我推」八木勇征無預警宣布引退！新身分曝光竟成了社長

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由人氣女星鈴木愛理與八木勇征攜手合作的浪漫喜劇《我推成為我上司 全速前進》，這部作品延續2023年話題作《我推成為了上司》主題，舞台轉換至大型時尚服飾公司，由社長秘書南愛衣（鈴木愛理飾）與新任年下帥氣社長旬（八木勇征飾）展開一段心動滿格的戀愛喜劇。

FANTASTICS成員八木勇征在《我推成為我上司 全速前進》演出演員出身的新任社長冰室旬。（friDay影音提供）FANTASTICS成員八木勇征在《我推成為我上司 全速前進》演出演員出身的新任社長冰室旬。（friDay影音提供）

《我推成為我上司 全速前進》故事描述主角南愛衣（鈴木愛理飾）身為服裝貿易公司努力工作的社長秘書，也沉迷於當紅的年下帥氣演員冰室旬（八木勇征飾）的我推活動。某天，社長突然病倒，但旬竟因故宣布退出演藝圈而讓愛衣徹底陷入絕望，不料新任社長竟是她的推本人！?

回憶前作播出時，不僅登上追劇排行，更獲得「全御宅族的夢」、「幸福感爆棚」等熱烈迴響，她表示：「能拍攝第二部作品真的很開心，也覺得必須更加努力。《我推》文化能透過戲劇擴散到這麼多人身上，讓我深刻感受到『有推的生活就是幸福』，甚至這已經成為日本的一部分文化。」

鈴木愛理《我推成為我上司 全速前進》飾演社長秘書，本命竟意外成為她的上司。（friDay影音提供）鈴木愛理《我推成為我上司 全速前進》飾演社長秘書，本命竟意外成為她的上司。（friDay影音提供）

談到續作的「升級亮點」，鈴木愛理直言：「這次對象是比自己年紀小的的上司，所以曖昧與心動的角度和理由都不同，劇裡會有更多讓人心跳加速的橋段。希望觀眾能從愛衣的視角，想像如果自己和推交往會是什麼感覺。」她更強調劇中增加不少「讓人忍不住尖叫」的瞬間，絕對會讓觀眾臉紅心跳。

八木勇征（左）、鈴木愛理演出日劇《我推成為我上司 全速前進》。（friDay影音提供）八木勇征（左）、鈴木愛理演出日劇《我推成為我上司 全速前進》。（friDay影音提供）

鈴木愛理形容對國寶級帥哥八木勇征的第一印象是個「大Baby」，看似愛撒嬌，但實際在現場卻常常適時給予支援與安定感，「我在拍攝時若有不足，他會貼心提醒，讓整個氛圍非常愉快。」鈴木愛理也坦言，自己本身就有「宅女氣質」，能把平時的追星心情全力釋放到角色中，獲得觀眾的「好可愛」回饋，也讓她會更有自信。《我推成為我上司 全速前進》已於friDay影音每週四同步跟播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中