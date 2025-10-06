林依晨也認證！怕胖團「魔改」《孤單北半球》掀回憶殺

〔記者陳慧玲／台北報導〕零負評女神林依晨21年前曾為演出的偶像劇《愛情合約》獻唱《孤單北半球》，最近人氣樂團怕胖團PAPUN BAND對它進行魔改，以電子節奏、魔性合成器聲響，結合熱血搖滾能量，把這首原本充滿孤寂感的情歌，化身為洗腦又充滿動能的派對歌曲，連林依晨本尊都認證：「非常熱血搖滾！」

怕胖團重新詮釋《孤單北半球》，讓歌曲有了新風味。（滾石唱片提供）

「滾石撞樂隊2」企劃，集結了25組台灣新世代樂團與創作歌手，從滾石唱片豐富的音樂庫挑選代表作品重新編曲翻唱，除了之前已公布的理想混蛋重新詮釋陳綺貞《太聰明》，這次再由「莉莉周她說」詮釋莫文蔚1997年的代表作《他不愛我》，怕胖團則大膽改編林依晨2004年的《孤單北半球》。

談到選唱《孤單北半球》原因，怕胖團主唱閃亮說「小時候在電視上聽過，一聽到旋律整個童年回憶湧現，不改不行！」他也談到做了那些改變：「覺得兩段主歌節奏拖了點，乾脆 rap 試試，結果整首歌立刻活過來！」

「莉莉周她說」改編翻唱《他不愛我》。（滾石唱片提供）

「莉莉周她說」團員談到，他們從小聽莫文蔚的音樂長大，這次翻唱《他不愛我》，有別於原唱莫文蔚唱出愛而不得的無奈與釋懷，他們以空間感強烈的合成器聲響與層次豐富的電子節拍重塑氛圍，營造冰冷卻深沉的情緒漩渦。

