自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

林依晨也認證！怕胖團「魔改」《孤單北半球》掀回憶殺

〔記者陳慧玲／台北報導〕零負評女神林依晨21年前曾為演出的偶像劇《愛情合約》獻唱《孤單北半球》，最近人氣樂團怕胖團PAPUN BAND對它進行魔改，以電子節奏、魔性合成器聲響，結合熱血搖滾能量，把這首原本充滿孤寂感的情歌，化身為洗腦又充滿動能的派對歌曲，連林依晨本尊都認證：「非常熱血搖滾！」

怕胖團重新詮釋《孤單北半球》，讓歌曲有了新風味。（滾石唱片提供）怕胖團重新詮釋《孤單北半球》，讓歌曲有了新風味。（滾石唱片提供）

「滾石撞樂隊2」企劃，集結了25組台灣新世代樂團與創作歌手，從滾石唱片豐富的音樂庫挑選代表作品重新編曲翻唱，除了之前已公布的理想混蛋重新詮釋陳綺貞《太聰明》，這次再由「莉莉周她說」詮釋莫文蔚1997年的代表作《他不愛我》，怕胖團則大膽改編林依晨2004年的《孤單北半球》。

談到選唱《孤單北半球》原因，怕胖團主唱閃亮說「小時候在電視上聽過，一聽到旋律整個童年回憶湧現，不改不行！」他也談到做了那些改變：「覺得兩段主歌節奏拖了點，乾脆 rap 試試，結果整首歌立刻活過來！」

「莉莉周她說」改編翻唱《他不愛我》。（滾石唱片提供）「莉莉周她說」改編翻唱《他不愛我》。（滾石唱片提供）

「莉莉周她說」團員談到，他們從小聽莫文蔚的音樂長大，這次翻唱《他不愛我》，有別於原唱莫文蔚唱出愛而不得的無奈與釋懷，他們以空間感強烈的合成器聲響與層次豐富的電子節拍重塑氛圍，營造冰冷卻深沉的情緒漩渦。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中