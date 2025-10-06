自由電子報
娛樂 電視

大S冥誕遇上中秋節 粉絲留言「想妳了」

〔記者侯家瑜／台北報導〕今（6日）是中秋節，也是已逝女星「大S」徐熙媛的49歲冥誕。雖然她已離開半年多，粉絲仍不捨懷念，在她的微博留言區紛紛獻上祝福，寫下「姐姐在天上也要快樂」、「想妳了」等訊息，讓人鼻酸。

中秋夜同時是大S冥誕，網友留言「想妳了」。（資料照）中秋夜同時是大S冥誕，網友留言「想妳了」。（資料照）

大S摯愛丈夫具俊曄至今仍走不出喪妻之痛，據悉幾乎天天前往金寶山陪伴亡妻，低調守候的深情舉動，令粉絲看了心疼不已。而大S的妹妹「小S」徐熙娣，在姊姊離世後暫別舞台半年，如今憑《小姐不熙娣》入圍主持人獎，難掩感動地說：「很想打給我姊，告訴她這個好消息。」

小S（右）今年憑《小姐不熙娣》入圍主持人獎，感嘆「好想打給我姊」。（翻攝自臉書）小S（右）今年憑《小姐不熙娣》入圍主持人獎，感嘆「好想打給我姊」。（翻攝自臉書）

小S也透露將親自出席金鐘典禮，「因為這節目是姊姊鼓勵我做的，節目名稱也是她想的。就算沒有得獎，我也想讓大家記得，她曾那麼有創意、那麼支持我。」S媽也為兩姊妹感到驕傲：「希望熙娣能得獎，等於是她和熙媛的共同榮耀。」大S雖已遠行，但她留下的溫柔仍深深烙印在家人與粉絲心中。

點圖放大header
點圖放大body

